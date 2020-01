Extrem günstig: P30 Pro & Mate 30 Pro im neuen Huawei-Shop

Dennis Steimels

Huawei startet eigenen Online-Shop mit starkem Eröffnungsangebot von 19 Prozent! Wir verraten Ihnen, wie viel Sie wirklich sparen. Spoiler: P30 Pro und Mate 30 Pro so günstig wie nirgends.

Vergrößern Huawei Shop startet mit extrem starken Rabatten

Um Punkt 0 Uhr am 14. Januar 2020 - also diese Nacht - startet Huawei seinen eigenen Online-Shop . Bisher konnte man sich auf der einen Huawei-Seite nur über die Produkte informieren, verkauft wurden die Produkte jedoch über Amazon , Media Markt , Saturn und Co. Zur Eröffnung lockt Huawei mit einem satten Rabatt in Höhe von 19 Prozent auf ausgewählte Produkte. Dadurch sind viele Geräte wie das Huawei P30 Pro, Mate 30 Pro und die Watch GT 2 so günstig wie bei keinem anderen Händler.



Um den Rabatt zu bekommen, müssen Sie sich für den Huawei-Newsletter anmelden. Anschließend erhalten Sie per Mail den Rabattcode, den Sie im Warenkorb angeben müssen. Das Eröffnungsangebot gilt vom 14. bis 23. Januar 2020 beziehungsweise solange der Vorrat reicht. Hinweis: Erfahrungsgemäß sind solche Aktionsprodukte schnell ausverkauft.



Diese Huawei-Produkte sind stark reduziert:

Nachfolgend finden Sie die Geräte, die Huawei 19 Prozent günstiger als die ursprüngliche UVP anbietet. Wie gut das Huawei-Angebot ist beziehungsweise wie viel Sie wirklich sparen, sehen Sie anhand des jeweiligen besten Angebot aus dem Preisvergleich (Stand: 13.01.2020).

Vergrößern Huawei Mate 30 Pro kaufen und Watch GT 2 gratis erhalten. Sie müssen dafür nur Ihre Meinung zum Produkt abgeben.

Besonders günstig sind die beiden Smartphones P30 Pro und Mate 30 Pro. Letzteres ist gerade erst auf den Markt gekommen (ohne Google-Dienste) und erlebt jetzt durch die Shop-Eröffnung einen heftigen Preissturz. Zusätzlich bekommen Sie noch die Huawei Watch GT 2 gratis dazu (Wert: 162 Euro), wenn Sie Ihre Meinung zu dem Gerät nach 30 Tagen an Huawei schicken. Effektiv kostet das Mate 30 Pro also nur 729 statt 1099,99 Euro - Wahnsinn! Kräftig sparen können Sie aber auch, wenn Sie die Watch alleine kaufen, die Angebote aus dem Preisvergleich sind mindestens 40 Euro teurer.

Wenn Sie zu Ihrem neuen Smartphone noch einen passenden Tarif suchen, dann werden Sie bis noch bis zum 14. Januar 11 Uhr beim WinSIM fündig. Hier bekommen Sie satte 5 GB für nur 7,99 Euro und Sie können monatlich kündigen.