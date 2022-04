Exklusiv: Regierung will Hardware-Preise deckeln!

Panagiotis Kolokythas

Die Bundesregierung plant Maßnahmen gegen die viel zu hohen Hardware-Preise! Mehr dazu erfahren Sie in unserem exklusiven Bericht.

Vergrößern Exklusiv: Bundesregierung will Hardware-Preise deckeln!

Mittlerweile ist es fast überall im täglichen Leben zu spüren: Die Preise steigen und steigen. Die Inflationsrate soll im März bei über 7 Prozent liegen, die Spritpreise gehen durch die Decke, Heizkosten ebenso. So gut wie alles wird teurer! PC-Nutzer und Gamer ärgern sich seit Monaten über die aufgrund der Coronakrise horrenden Hardware-Preise.

Aber jetzt naht die Rettung: Wie wir exklusiv über einen Informanten in der von Olaf Scholz (SPD) geführten Bundesregierung erfahren haben, sollen die Hardware-Preise per Gesetz gedeckelt werden! In unserem Video erfahren Sie alles darüber: