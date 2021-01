Everspace 2: Weltraumspiel startet erfolgreich auf Steam

Michael Söldner

Das in Deutschland entwickelte „Everspace 2“ kann im Rahmen eines Early Access gespielt werden. Und kommt gut an.

Vergrößern Das in Deutschland entwickelte "Everspace 2" kann ab sofort gespielt werden. © rockfishgames.com

Seit Montagabend steht das in Deutschland von Rockfish Games in der Entwicklung befindliche Weltraumspiel „Everspace 2“ im Rahmen einer Early-Access-Phase auf Steam zum Download bereit. Der Shooter mit einer offenen Welt vkommt bei den Spielern gut an: Auf der globalen Liste der Bestseller konnte sich „Everspace 2“ sogar vor Titeln wie „Cyberpunk 2077“, „Red Dead Redemption 2“ oder „Rust“ platzieren. Dazu kommen sehr positive Steam-Reviews , nur 28 der über 450 Nutzerwertungen sind negativ, der Rest scheint begeistert zu sein. Mit bis zu 3.072 Spielern gleichzeitig kann „Everspace 2“ sogar seinen Vorgänger deutlich überflügeln.

Obwohl „Everspace 2“ wie alle anderen Early-Access-Titel noch nicht fertig ist, müssen interessierte Spieler den Kaufpreis von 37,99 Euro zahlen. Im Gegenzug können Spieler den Titel schon ausgiebig ausprobieren und von kommenden Neuerungen profitieren. Schon jetzt sei eine professionelle Sprachausgabe für die ersten 12 Spielstunden der Kampagne enthalten, die gesamte Spielzeit gibt der Hersteller bisher mit mindestens 25 Stunden an.

Neben dem Kampf mit anderen Raumschiffen stehen Erkundung, Bergbau, Rätsel, Reisen, Shopping, Crafting und Schiffsanpassungen auf dem Programm. Außerdem können schon jetzt HOTAS-Controller neben Maus und Tastatur genutzt werden. Laut Hersteller könnte die finale Version von „Everspace 2“ in 12 bis 18 Monaten erscheinen. Dann soll auch der Kaufpreis ansteigen. Bis dahin würden weitere Sternensysteme, Orte, Feinde, Schiffs-Unterklassen, Möglichkeiten zur Schiffsanpassung, weitere Spielerstufen, Gegenstände, Ressourcen, Perks, Begleiter oder Missionen folgen. Auch eine Schnellreise-Funktion sei angedacht, genau wie unterschiedliche Schwierigkeitsgrade oder Erfolge.





"Everspace 2" bei Steam kaufen