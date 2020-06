Europol schließt illegales Streaming-Netzwerk

Denise Bergert

Europol hat bei einer europaweiten Razzia ein Netzwerk aus tausenden illegalen Streaming-Seiten geschlossen.

Vergrößern Europol geht gegen illegale Streaming-Anbieter vor. © Netflix

Wie Europol in dieser Woche bekannt gibt , ist der EU-Polizeibehörde im Juni ein Schlag gegen ein Netzwerk aus illegalen Streaming-Seiten gelungen. Gegen eine geringe Abo-Gebühr konnten Kunden auf tausenden Webseiten auf mehr als 40.000 Fernsehkanäle mit Filmen, Serien und Dokumentationen zugreifen - darunter auch Inhalte von Netflix, Amazon und HBO.

Wie bei den eigentlichen Anbietern, für deren Dienste jeweils eigene Abo-Gebühren fällig werden, konnten Nutzer über die illegalen Streaming-Seiten deren Inhalte in einem Streaming-Abo anschauen. Das Netzwerk soll laut Europol rund zwei Millionen Abonnenten in Asien, dem Mittleren Osten und Europa gezählt haben. Die Betreiber sollen mit dem illegalen Angebot rund 15 Millionen Euro Umsatz gemacht haben. "Die Kriminellen haben illegal die Signale von verschiedenen Fernsehsendern und Plattformen abgefangen und sie an ihre eigenen Server weitergeleitet," erklärt eine Europol-Sprecherin gegenüber dem Spiegel . Über gemietete Server in 13 europäischen Ländern seien die Streams dann weltweit verbreitet worden.

Die Kriminellen haben laut Europol unterschiedliche Websites und Apps zur Verbreitung der Streams genutzt - dazu zählen etwa Rapidiptv und Iptvstack. Insgesamt 50 IP-Adressen wurden inzwischen von den Ermittlern abgeschaltet. Die Leitung des illegalen Streaming-Netzwerks sei laut Europol von Spanien aus erfolgt, wo vier Verdächtige festgenommen wurden. In Deutschland kam es ebenfalls zu einer Festnahme. Neben den Servern und illegalen Streaming-Equipment wurden auch Luxusgegenstände wie Autos und Uhren im Wert von 4,8 Millionen Euro beschlagnahmt. Zusätzlich wurden Bankkonten mit 1,1 Millionen Euro eingefroren.