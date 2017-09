163 Mio. im EuroMillions-Jackpot! 3 Felder für 2,75 Euro tippen

Bei Euromillions stecken an diesem Dienstag 163 Millionen Euro im Jackpot. Hier erhalten Sie 3 Felder zum Preis von einem!

Vergrößern 163 Millionen Euro befinden sich am Dienstag im Jackpot bei Euromillions!

Bei EuroMillions, der größten Lotterie Europas, können Sie am Dienstag bis zu 163 Millionen Euro gewinnen. Der Jackpot ist über die vergangenen Ziehungen angestiegen und gehört zu den bisher größten Jackpots in der Geschichte von EuroMillions. In Zusammenarbeit mit Lottohelden.de bieten wir Ihnen die Möglichkeit an, drei EuroMillions-Felder zum Preis von einem Feld zu tippen.

Die Teilnahme über Anbieter im Internet, wie Lottohelden.de, hat viele Vorteile: Sie können Ihre Tippscheine rund um die Uhr abgeben und auch noch später und günstiger als in den Lottoannahmestellen. Außerdem können Sie auch bequem an vielen europäischen und ausländischen Lotterien mitmachen. Auf Wunsch auch unterwegs über die mobilen Lottohelden-Apps für Android und für iOS.

Leser von PC-WELT und Macwelt können über diesen Link 3 Felder für 2,75 Euro bei der EuroMillions-Ziehung am Dienstag (26.09.2017) tippen. Sie zahlen somit für die 3 Felder nur 2,75 Euro statt 8,25 Euro! Das Angebot gilt nur für Neukunden!



Wie genau Lottohelden arbeitet und den Service realisiert, erfahren Sie hier in der AGB und in dieser FAQ.

Für die Teilnahme bei den EuroMillions müssen Sie den Tippschein am Dienstag um 20:40 Uhr abgeben. Chance: 1:140 Millionen bei EuroMillions. Teilnahme ab 18 Jahren! Suchtprävention: bzga.de

EuroMillions: So können Sie den Jackpot knacken

Wegen der vielen Spieler aus ganz Europa kommen deutlich höhere Jackpots bei EuroMillions zustande. Die Höchstgrenze liegt bei 190 Millionen Eur. Beim EuroMillions Super-Draw wird der reguläre Jackpot direkt auf 130 Millionen Euro aufgestockt. Dies geschah zur EuroMillions-Ziehung am Freitag, den 15.9.2017. Nachdem der Jackpot bisher nicht geknackt wurde, erhöht er sich nun auf 163 Millionen Euro.



Bei EuroMillions tippen die Mitspieler im oberen Bereich des Tippfelds zunächst 5 aus 50 Gewinnzahlen und unten 2 aus 12 Sternzahlen. Die Ziehung der aktuellen EuroMillions-Zahlen erfolgt Dienstags und Freitags um 21:30 Uhr. Mit sieben Richtigen knacken Sie den Jackpot!

Als Besonderheit bietet Lottohelden.de übrigens auch die Extra-Gewinnklasse 14, bei der Sie mit 0 richtigen Gewinnzahlen und nur mit den korrekten Zusatzzahlen den Spieleinsatz zurück gewinnen.

Leser von PC-WELT und Macwelt können über diesen Link 3 Felder für 2,75 Euro bei EuroMillions tippen.