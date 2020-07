Hans-Christian Dirscherl

Eufy hat mit eufy RoboVac G30 und eufy RoboVac G30 Edge zwei neue Saugroboter vorgestellt. Zum Start gibt es sie mit 20 Prozent Rabatt.

Vergrößern Eufy RoboVac G30: Neuer Saugroboter jetzt mit Rabatt © Eufy

Das Wettrüsten bei den Saugrobotern geht weiter. Das zu Anker gehörende chinesische Unternehmen Eufy hat mit Eufy Robovac G30 und Eufy Robovac G30 Edge zwei neue Saugroboter vorgestellt. Das Edge-Modell besitzt zusätzlich noch einen Begrenzungsstreifen.



Eufy wirbt damit, dass die Saugroboter der G30-Serie mit einem verbesserten Navigationssystem Smart Dynamic Navigation 2.0 ausgestattet sein sollen. Durch einen optischen Flusssensor und eine Gyroskop-Navigation sollen die Saugroboter nun einen möglichst effizienten Reinigungspfad für jeden Raum erstellen und dabei zickzackförmig fahren. Die Roboter sollen so wiederholte Reinigungen der gleichen Stelle so weit wie möglich vermeiden und dadurch die Reinigung effizienter machen. Der Robovac G30 ist ein reiner Saugroboter, er besitzt also kein optionales Wischmodul.



Sie können die beiden Roboter via App überwachen. Auch eine Sprachsteuerung steht zur Verfügung.

Vergrößern Technische Daten von RoboVac G30 (Edge). © Eufy

Die beide neuen Saugroboter sind ab sofort auf Amazon erhältlich. Spar-Tipp: Bis zum 10. Juli 2020, 23:59 Uhr, gibt es für beide Roboter einen Rabattcode, den Sie beim Kauf auf Amazon eingeben können. Damit sparen Sie 20 Prozent gegenüber dem Listenpreis. Der Rabattcode lautet: EUFYG30S.



Eufy Robovac G30 kaufen . Statt für 299,99 Euro bekommen Sie diesen Roboter bei Eingabe des Rabattcodes für 239,99 Euro.



Eufy Robovac G30 Edge . Statt für 319,99 Euro bekommen Sie diesen Roboter für 259,99 Euro, wenn Sie den Rabattcode eingeben.

Eufy Robovac L70 Hybrid: Saug- & Wisch-Roboter mit Lidar für 500 Euro im Test



Die besten Saugroboter im Test: Marktüberblick und Kaufberatung 2020

Die besten Wischroboter: Marktüberblick und Kaufberatung 2020