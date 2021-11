Espressomaschine Sage Appliances SES880 heute bei Amazon 410 Euro günstiger

Christoph Hoffmann

Am Cybermonday sparen Sie 33 Prozent auf den regulären Preis von 1249,90 Euro und erhalten zusätzlich zum Rabatt von 410 Euro weitere 50 Euro als Gutschein vom Hersteller.

Die mattschwarze Variante der Espressomaschine von Sage bietet Amazon heute mit einem satten Preisabschlag von 33 Prozent an. Sie bezahlen nur 838,99 Euro und sparen somit 410,91 Euro. Und wer sich nach dem Kauf der Sage Appliances Siebträgermaschine beim Hersteller registriert, der erhält einen 50-Euro-Gutschein. Der lässt sich dann beim Kauf ausgewählte Sage Appliances Küchengeräte einlösen.



Amazon-Cybermonday-Preis: 838,99 statt 1.249,90 Euro



Kaffeespezialitäten auf Fingertipp

Morgens einen Cappuccino, nach dem Essen einen Espresso und am Nachmittag einen Americano? All das ist mit der Sage Appliances SES880 mit nur einem Fingertipp möglich. Die Kaffeemaschine von Sage kombiniert die Vorteile bei der Bedienung eines Vollautomaten mit den geschmacklichen Vorteilen eines Siebträgers. Den Lieblingskaffee gibt es in drei einfachen Schritten: Mahlen, Brühen, Milch schäumen. Dabei lassen sich Kaffeestärke, Milchschaumkonsistenz oder Temperatur ganz einfach an den persönlichen Geschmack anpassen und speichern. Bis zu acht personalisierte Kaffee-Einstellungen sind möglich.



