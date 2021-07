Erster atmender PC: Youtuber baut PC-Kühlung ohne Lüfter

Michael Schmelzle

Wie eine "Lunge" funktioniert diese elektromagnetische Kühlung des PC-Selbstbauprojektes von DIY Perks.

Vergrößern Der "atmende" PC des Youtubers DIY Perks



Der „Do it yourself“-Youtuber Perks ist bekannt für seine ausgefallenen Selbstbauprojekte. Seine neueste Schöpfung ist der atmende PC, der eine elektromagnetische "Lunge" hat. Diese Konstruktion nimmt fast zwei Drittel der Gesamtkonstruktion ein und ist für die lautlose Frischluftzufuhr des PCs zuständig. In einem fast 20 Minuten langem Video stellt Perks seinen atmenden PC ausführlichen vor:

"PC-Lunge" ersetzt laute Lüfter

Und so funktioniert die "PC-Lunge": Perks hat in einem rechteckigen Kasten über die komplette Fläche senkrecht eine Glasplatte montiert. Elektromagnete schieben die Glasplatte von rechts nach links und wieder zurück. Bei jeder seitlichen Bewegung drückt die Glasplatte durch Kanäle das Luftvolumen der unteren Kammer in die obere Kammer.

Dort befindet sich die eigentliche Hardware, ein PC mit Custom-Wasserkühlung. Der kühle Luftstrom aus der unteren Kammer streicht so über den ganz oben montierten Radiator und befördert die Abwärme über das Lüftungsgitter auf der Oberseite der PC-Kammer nach außen. Sich einseitig öffnende Luftklappen an den Lufteinlässen in der oberen und unteren Kammer sorgen für einen gerichteten Luftstrom.

Vergrößern Die obere Hardware-Kammer des "atmenden PCs" von DIY Perks

Hervorragende, lautlose Kühlleistung

Die Kühlleistung der lautlosen "PC-Lunge kann sich sehen lassen: DIY Perks lässt den Belastungstest Prime95 laufen und ermittelt dabei die Temperatur des Prozessors, die bei lediglich 60 Grad Celsius liegt - ein sehr guter Wert. Auch die Temperatur des Grafikprozessors bleibt im Stresstest mit FurMark bei sehr niedrigen 62 Grad. Interessant wäre in diesem Zusammenhang jetzt der Stromverbrauch der Elektromagneten, doch diese Information bleibt uns der Youtuber schuldig.

Auf jeden Fall ist die Konstruktion beeindruckend innovativ und erlaubt einen fast Lüfter-losen Betrieb des PCs. Lediglich das Netzteil besitzt laut Perks noch einen Lüfter - doch das will der Youtuber beim nächsten Upgrade des "atmenden PCs" durch ein passiv gekühltes Netzteil ersetzen. Wir sind gespannt!