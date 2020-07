René Resch

In Düsseldorf hat am 23.07.2020 der erste deutsche Mi-Store seine Pforten geöffnet. Zum Start gibt es Rabatte, Angebote und Gewinnspiele.

Vergrößern Erster Xiaomi Mi-Store in Deutschland eröffnet © Xiaomi Deutschland

Der chinesische Hersteller Xiaomi hat in Düsseldorf seinen ersten deutschen Store eröffnet. Zum Start gab es im Mi-Store lukrative Rabatte sowie ein Gewinnspiel.

Am 23.07.2020 um 10 Uhr eröffnete der erste deutsche Mi-Store in der Flinger Straße 23/25 in 40213 Düsseldorf. Zur Eröffnung lockt der Store dabei mit einigen Schnäppchen und Gewinnspielen. So gibt es vom 23. - 25. Juli 10 Prozent Rabatt auf alle Smartphones. Beim Kauf eines Xiaomi Mi 10 für 899 Euro erhalten Sie einen Xiaomi Mi Scooter 1S sowie einen 100-Euro-Gutschein dazu.

Zu gewinnen gibt es aktuell den Xiaomo Mi Scooter 2 Pro. Dazu müssen Sie dem Instagram-Account “Xiaomi.Deutschland” folgen und zur Teilnahme ein Foto vom Mi Store in Düsseldorf hochladen, den Hastag #MiStore verwenden und den genannten Account makieren.

Auf den Kauf von Xiaomi-IoT-Produkten erhalten Sie Gutscheine, hier gilt die folgende Staffelung:

Einkauf ab 250 Euro: 50 Euro Gutschein

Einkauf ab 150 Euro: 30 Euro Gutschein

Einkauf ab 100 Euro: 20 Euro Gutschein

Einkauf ab 50 Euro: 10 Euro Gutschein

Einkauf bis 50 Euro: 5 Euro Gutschein

Xiaomi plant weitere Mi-Stores in Deutschland

Ob der Mi-Store sich in Deutschland gut schlagen wird, muss sich erst noch zeigen. Allerdings plant Xiaomi hierzulande schon weitere Stores. Wo der nächste Mi-Store seine Pforten eröffnet ist allerdings noch nicht klar.

Xiaomi Sommer-Sale im Onlinestore

Online bietet Xiaomi aktuell auch einige interesssante Angebote. So läuft vom 20. - 26. Juli 2020 der Summer-Sale im Online-Mi-Store mit einigen tollen Angeboten.

Zum Summer-Sale im Mi-Store