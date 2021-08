Erster Trailer zu Spider-Man: No Way Home

Denise Bergert

Sony Pictures hat den ersten Trailer zu „Spider-Man: No Way Home“ veröffentlicht. Das neue Marvel-Abenteuer startet am 16. Dezember 2021.

Vergrößern Peter Parker bittet Doctor Strange um Hilfe. © Sony Pictures

Nach einem Leak am vergangenen Wochenende hat Sony Pictures in dieser Woche nun den offiziellen Teaser-Trailer zu „Spider-Man: No Way Home“ veröffentlicht. In rund drei Minuten gibt der Clip Einblicke darauf, wie es nach dem Cliffhanger von „Spider-Man 2: Far From Home“ weitergeht. Die Handlung von „Spider-Man: No Way Home“ knüpft direkt an den 2019 veröffentlichten Marvel-Film an.

Nachdem Spider-Mans Identität enthüllt wurde, wendet sich Peter Parker hilfesuchend an seinen Helden-Kollegen Doctor Strange. Mit Magie soll er dem verzweifelten Spinnen-Mann helfen, die Menschheit seine wahre Identität vergessen zu lassen. Bei seinem Versuch stößt Doctor Strange jedoch die Tür zum Multiversum auf. Was das Leben aller Beteiligten ins Chaos stürzt. Im Film gibt es unter anderem ein Wiedersehen mit Doc Ock sowie den ehemaligen Spidey-Schauspielern Tobey Maguire und Andrew Garfield geben. Der Trailer gibt außerdem Hinweise auf den Green Goblin (Willem Dafoe) und Electro (Jamie Foxx). „Spider-Man: No Way Home“ startet am 16. Dezember 2021 in den Kinos.