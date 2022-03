Erste deutsche Teslas werden ab 22. März ausgeliefert

Denise Bergert

Die ersten in der neuen Gigafactory Berlin gefertigten Teslas werden noch in diesem Monat ausgeliefert.

Vergrößern Das Model Y wird in der Gigafactory Berlin produziert. © Tesla

Wie Tesla in dieser Woche bekannt gibt, werden die ersten Model-Y-Fahrzeuge, die in der Gigafactory Berlin gebaut wurden, am 22. März 2022 ausgeliefert. Der Termin geht aus einer Einladung für eine Auslieferungsveranstaltung hervor.

Tesla erhält Baugenehmigung

Nach monatelangen Verzögerungen hat Tesla in der vergangenen Woche seine offizielle Baugenehmigung für die Gigafactory Berlin im brandenburgischen Grünheide erhalten. Das Projekt wurde von der Umweltbehörde genehmigt. An die Genehmigung waren jedoch mehr als 400 unterschiedliche Bedingungen geknüpft. Die Behörden gingen davon aus, dass Tesla diese innerhalb kurzer Zeit erfüllen könne und damit auch der offizielle Startschuss für die Produktion fallen könne.

Tesla expandiert in Europa

Tesla nutzt die Gigafactory Berlin, um in Europa zu expandieren. Mit dem Werk sollen die Vertriebs- und Produktionseffizienz des Unternehmens verbessert werden. Ist die Produktion in Brandenburg komplett hochgefahren, muss Tesla für den Vertrieb in Europa weniger Fahrzeuge aus den Fabriken in China und den USA importieren. Die Produktion könnte auf diese Weise näher am Kunden gehalten werden und senkt die finanzielle Belastung für Tesla. Fahrzeuge die schneller beim Kunden ankommen und nicht wochenlang auf Schiffen unterwegs sind, senken die Kosten für das Unternehmen.