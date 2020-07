Hans-Christian Dirscherl

Das Statistische Bundesamt hat die erste Statistik zu Unfällen mit Elektro-Scootern mit Personenschaden vorgelegt. Für den Zeitraum Januar bis März 2020.

Vergrößern Erste Unfall-Statistik: So viele tote und verletzte E-Scooterfahrer © Andrey_Popov/Shutterstock.com

Das Statistische Bundesamt (Destatis) hat erstmals eine Statistik zu Unfällen mit Elektro-Scootern mit Personenschaden veröffentlicht. Demnach registrierte die Polizei auf deutschen Straßen von Januar bis März 2020 insgesamt 251 Unfälle mit Elektrokleinstfahrzeugen, sogenannten E-Scootern, bei denen Menschen verletzt oder getötet wurden.



Bei diesen Unfällen mit E-Scooter-Beteiligung wurde ein E-Scooter-Nutzer getötet, 39 weitere E-Scooterfahrer wurden schwer verletzt und 182 E-Scooternutzer wurden leicht verletzt. Aus der Unfallstatistik geht allerdings nicht hervor, ob und wie viele Menschen, die nicht selbst auf einem E-Scooter unterwegs waren, durch E-Scooter angefahren oder sonstwie geschädigt wurden. Also zum Beispiel Fußgänger, die ein E-Scooterfahrer gerammt hat.



Zum Vergleich die Zahl der geschädigten Fahrradfahrer: In den ersten drei Monaten des Jahres 2020 hat die Polizei deutschlandweit mehr als 12.700 Unfälle registriert, bei denen Fahrradfahrerinnen und -fahrer zu Schaden kamen. 52 Fahrradfahrerinnen und -fahrer kamen dabei ums Leben, 2052 wurden schwer verletzt und 10.431 verletzten sich leicht.



Statistikgrundlagen: Die Polizei erfasst Unfälle mit E-Scootern seit dem 1. Januar 2020 separat. Wobei Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein erst etwas später mit der separaten Auflistung dieser Unfälle begonnen haben.



In diesem Zusammenhang der wichtige Hinweis: E-Scooter-Fahrer/Fahrerinnen sollten Helme tragen. Mehr zu den rechtlichen Rahmenbedingungen lesen Sie hier: E-Scooter, E-Bikes & Pedelecs - diese Strafe drohen bei Trunkenheit.



