Erste Twitchcon Europe in Berlin am 13. und 14. April

Panagiotis Kolokythas

Am 13. und 14. April findet in Berlin die erste Twitchcon in Europa statt. Dieses Programm erwartet die Besucher.

Vergrößern Twitchcon Europe vom 13. bis 14. April in Berlin

Twitch veranstaltet an diesem Wochenende die erste Twitchcon in Europa und diese findet in Berlin statt, genauer im Berlin Citycube an der Messe Berlin. Die Besucher der ersten Twitchcon Europe vom 13. bis 14. April erwartet ein umfangreiches Programm, bei dem Streaming, Spiele, E-Sport und Spaß im Mittelpunkt stehen.

Für die Teilnahme an der Twitchcon Europe muss man mindestens 18 Jahre alt sein. Das Programm richtet sich nicht nur an Streamer, sondern an alle, die sich für das Thema Gaming interessieren. Wer auf Twitch bereits eine Community aufgebaut hat, erhält die Gelegenheit, sich mit dieser auf der Twitchcon Europe zu treffen.

Das Programm der Twitchcon Europe beinhaltet zahlreiche Workshops und Vorträge, etwa "Das Einmaleins des Streamens" oder "Wichtige Rechtstipps für jeden Streamer".

David Hasselhoff auf der Twitchcon Europe

An den "Twitch Talks" wird der bekannte US-Musiker und -Schauspieler David Hasselhoff teilnehmen. Hasselhoff hält am Sonntag, 14. April, ab 14 Uhr einen Vortrag. Bereits am Samstag, 13. April ab 14 Uhr, ist Philip Sheppard auf der Bühne: Der britische Komponist hält einen Vortrag über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von Videospielmusik und ihre Wirkung auf Spieler.

Weitere Highlights aus dem Programm der Twitchcon Europe:

Twitch Sings : Stream Star - 14. April, Sonntag, um 15.00 Uhr

Der Gesangswettbewerb von Twitch geht ins Finale. Die vier Finalisten treffen auf der Twitchcon Europe aufeinander und kämpfen um 20.000 US-Dollar Preisgeld sowie um einen eigens gestalteten Avatar. Twitch Sings ist ein Karaokespiel von Twitch, das von Grund auf für Live-Streaming entwickelt wurde und bald erscheint. Mit über tausend Songs und Funktionen bietet es Streamern und ihrer Community die perfekte Grundlage für einzigartige, interaktive Auftritte.



PJSaltan Gaming Contest Europe - 14. April, Sonntag, um 16:30 Uhr

Die erste europäische Ausgabe der Twitchcon- und Twitch-Liveshow fordert Creator in einer Reihe von unerwarteten und verrückten Spielen heraus. Die Show wird von den beiden Twitch-Moderatoren Djwheat und Annaprosser kommentiert. Dem Gewinner des PJSaltan-Gaming-Contest auf der Twitchcon Europe winkt eine Teilnahme als Vertreter Europas bei der PJSaltan-Meisterschaft auf der Twitchcon North America 2019 in San Diego.



Philip Sheppard auf der Glitch-Theater- Bühne - 14. April, Sonntag, um 18:00 Uhr

Der Komponist Philip Sheppard kehrt am Sonntag zurück und präsentiert eine einzigartige, interaktive Musikperformance, welche die Twitch Yearly Europe Round-up Show einleitet.



Twitch Yearly Europe Round-up Show - 14. April, Sonntag, um 19:00 Uhr

Twitchcon Europe endet wie jede Twitchcon mit einem Showdown, der von Djwheat, Annaprosser und weiteren europäischen Gästen moderiert wird und das Jahr von Twitch in einem großen Rückblick präsentiert.



PC-WELT auf der Twitchcon Europe

Wir sind ebenfalls auf der Twitchcon Europe am Wochenende und versorgen Sie dann sowohl über unseren Facebook-Kanal als auch hier auf Instagram mit Impressionen.