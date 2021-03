Erste OnePlus Watch vorgestellt: Alles zu Design, Preis und Ausstattung

Dennis Steimels

OnePlus hat seine erste Smartwatch vorgestellt, die auf den simplen Namen OnePlus Watch hört. Es wird auch gleich eine Limited-Edition mit Kobaltlegierung und Saphirglas geben. Hier finden Sie alle Infos zu Design, Preis und der Ausstattung.

Vergrößern OnePlus Watch © OnePlus

Zusammen mit der neuen Smartphone-Generation OnePlus 9 und OnePlus 9 Pro hat das chinesische Unternehmen auch seine erste Smartwatch vorgestellt. Das Produkt bietet laut OnePlus ein stilvolles Design, eine nahtlose Verbindung, intelligentes Fitness-Tracking und eine lange Akkulaufzeit. Spannend ist auch die OnePlus Watch Cobald Limited Edition, die einen Schritt in Richtung Premium-Segment macht.

OnePlus Watch mit rundem Design und 2-Wochen-Laufzeit

OnePlus setzt bei seiner ersten Smartwatch auf rundes Design mit einem 2,5D-gewölbtem Glas, das an eine klassische Uhr erinnert. Das 46-Millimeter-Gehäuse besteht aus Edelstahl, die Uhr gibt es in den beiden Farben Schwarz und Silber. Insgesamt ist das Design der OnePlus Watch minimalistisch gehalten. Dank 5ATM + IP68-Zertifizierung ist die Watch wasser- und staubgeschützt, wodurch Sie die OnePlus Watch auch beim Schwimmtraining oder Joggen im Regen nutzen können.

Der Akku hat eine Kapazität von 402 mAh, was laut OnePlus für bis zu zwei Wochen nachhaltige Nutzung ausreichen soll. Wer aktiver ist, der kann mit einer Akkulaufzeit von etwa einer Woche rechnen. OnePlus hebt hervor, dass eine 5-Minuten-Ladung bereits eine Tagesnutzung ausreicht, 20 Minuten sogar für eine Woche.

Mit der Watch können Sie Benachrichtigungen anzeigen lassen sowie beantworten, Telefonanrufe tätigen und auch Musik abspielen und Fotos aufnehmen. Insgesamt stehen 4 GB Speicher zur Verfügung, wovon 2 GB tatsächlich für Sie frei nutzbar sind. Sie können entsprechend auch Songs direkt auf die OnePlus Watch laden und kabellos mit Bluetooth-Kopfhörern Musik hören.

Man kann die Uhr auch mit dem OnePlus TV verbinden, sie fungiert dann als Fernbedienung. Sie kann sogar den Fernseher ausschalten, wenn sie erkennt, dass der Nutzer eingeschlafen ist.

Die OnePlus Watch bietet insgesamt über 110 verschiedene Trainingstypen und hat auch eine automatische Trainingserkennung an Bord. Die Uhr misst beim Laufen etwa Puls, Distanz, verbrauchte Kalorien und die Geschwindigkeit. Darüber hinaus ist GPS eingebaut. Sie hat außerdem eine Blutsauerstoffsättigunsüberwachung ab Bord und erkennt Stress.



OnePlus Watch Cobald Limited Edition

Neben der Classic Edition hat das Unternehmen auch eine besondere Watch-Variante am Start. Das Gehäuse der OnePlus Watch Cobald Limited Edition ist aus einer Kobaltlegierung gefertigt, die doppelt so hart und korrosionsbeständiger als Edelstahl ist. Es ist außerdem ein hyperallergenes Material. Das Zifferblatt besteht aus Saphirglas mit einer Moh-Einstufung von 9 - damit ist es fast so hart wie Diamant (Stufe 10). Die Uhr hat außerdem ein Lederband.



Preis und Marktstart der OnePlus Watch

Die OnePlus Watch startet bei 159 Euro UVP. Wie teuer die Limited Edition wird, hat OnePlus bisher nicht verraten. Die Verfügbarkeit in Europa wird OnePlus in den nächsten Wochen bekannt geben.

