Erste Huawei-Monitor startet für 129 statt 159 Euro

Panagiotis Kolokythas

Huawei bringt den ersten eigenen Monitor nach Deutschland. 'Huawei Display 23,8"' ist zum Start mit 30 Euro Rabatt erhältlich.

Vergrößern Der 'Huawei Display 23,8"' Monitor ist für Vorbesteller für 129 Euro statt 159 Euro erhältlich © Huawei

Huawei hat mit dem 'Huawei Display 23,8"' den ersten Monitor angekündigt, der auch in Deutschland erhältlich sein wird. Der Monitor mit Full-HD-Auflösung wird ab dem 15. März 2021 ausgeliefert. Die Vorbesteller erhalten den Bildschirm bis zum 21. März mit dem Gutschein-Code ADISPLAY30 mit einem Rabatt in Höhe von 30 Euro für 129 Euro statt 159 Euro im Huawei-Online-Shop. Außerdem bietet Huawei auch Bundles an, durch die man noch mehr sparen kann, wenn man den Monitor in Verbindung mit einem Mate Dock 2 und/oder WiFi AX 3 kauft.

Huawei Display 23,8" für 159 Euro (30 Euro Pre-Order-Rabatt mit Code ADISPLAY30) + Huawei AX3 für 19 Euro (statt 109 Euro) und/oder Huawei Mate Dock 2 für 14 Euro (statt 69 Euro)

Der 'Huawei Display 23,8"' für das Home Office bietet eine Bildschirmdiagonale von 60,45 Zentimeter, einen 5,7 Millimeter dünnen Rahmen und eine Screen-to-Body-Ratio von 90 Prozent. Dadurch hat er auch auf kleineren Schreibtischen Platz. Das IPS-Panel löst mit 1.920 x 1.080 Pixeln im 16:9-Format auf. Den Betrachtungswinkel gibt der Hersteller mit 178 Grad an.



Die kompletten technischen Spezifikationen:

Größe: 60,45 Zentimeter (23,8 Zoll)

Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel, 93 ppi

Technologie: IPS (mattes Display)

Bildschirmformat: 16:9

Betrachtungswinkel: 178 Grad

Farbraum: 72% NTSC

Kontrastverhältnis: 1000:1

Maximale Helligkeit: 250 Nits (typisch)

Tasten: Schnellwahl, Ein/Aus, Beenden/Zurück, Einstellungen

Anschlüsse: 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Netzteil

Gewicht: 4050 Gramm inklusive Standfuß



