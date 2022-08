Hans-Christian Dirscherl

Der Erscheinungstermin für das erste große Feature-Update mit neuen Funktionen für Windows 11 ist durchgesickert. Alle Windows-11-Nutzer bekommen es gratis.

Vergrößern Erscheinungstermin für Windows 11 22H2 geleakt – erstes großes Feature-Update © Rokas Tenys/Shutterstock.com

Microsoft wird Windows 11 22H2 ("Sun Valley 2"), das erste große Feature-Update für Windows 11, am 20. September 2022 veröffentlichen. Mit der Build-Nummer 22621. Das berichtet die US-IT-Nachrichtenseite The Verge. The Verge will das aus gut informierten Quellen erfahren haben. Das Update soll also eine Woche nach dem September-Patch-Day von Microsoft bereitgestellt werden.

Microsoft testet Windows 11 22H2 seit vielen Monaten mit seinen Insider-Testern. Das Update bringt unter anderem Ordner für das Startmenü, Drag and Drop für die Taskleiste und neue Animationen. Für Menschen mit Hörbeeinträchtigungen gibt es ebenfalls Verbesserungen. Auch die Sprachsteuerungsfunktion verbessert Microsoft. Wir stellen alle Neuerungen in diesem Artikel vor:

Windows 11 22H2 – Alle Details zum ersten großen Feature-Update.

Die vermutlich von vielen Nutzern heiß ersehnten Tabs für den File Explorer werden allerdings am 20. September 2022 noch nicht verfügbar sein. Diese soll Microsoft laut The Verge erst etwas später nachreichen. Laut der IT-Nachrichtenseite Windowscentral soll nämlich später im Laufe des Jahres 2022 noch ein weiteres Update für Windows 11 erscheinen. Dieses soll dann die Tabs für den File Explorer bringen.

Zudem will The Verge aus gut informierten Quellen erfahren haben, dass Microsoft das zehnjährige Jubiläum der Surface-Geräte in diesem Herbst mit neuen Geräten feiern wolle. Diese neuen Surface-Geräte sollen vermutlich mit dem neuen Windows 11 22H2 ausgeliefert werden.

Microsoft schweigt

Microsoft hat den 20. September 2022 als Erscheinungstermin für Windows 11 22H2 aber noch nicht offiziell mitgeteilt. Bisher hat Microsoft nur den ungefähren Zeitraum für das Erscheinen des Updates verraten: Windows 11 Version 22H2: Microsoft verrät Erscheinungszeitraum .

Schnell-Check: Ist Ihr PC bereit für Windows 11 22H2 (Herbst-2022-Update)?