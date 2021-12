Erotik-Versand: Sicherheitslücke bei Amorelie

Denise Bergert

Beim Erotik-Versandhändler Amorelie gab es zwischen 2013 und 2020 ein massives Datenleck bei allen Bestellungen.

Vergrößern Datenpanne bei Amorelie. © Amorelie

Der Erotik-Versandhändler Amorelie hat seine Kunden in dieser Woche über ein Datenleck aufgeklärt , das in der Software des Unternehmen für mehrere Jahre bestanden hat. Wie Amorelie in einer offiziellen Mitteilung schreibt, habe der Konzern Mitte November von einer IT-Sicherheitslücke erfahren, über die Zugriffe auf Kundendaten möglich gewesen wären.

Bei diesen Kundendaten handelt es sich laut Amorelie um Bestelldaten wie Namen, Adressen, E-Mail-Adressen, gekaufte Produkte und Bezahlart. Das Datenleck hätte Angreifern den Zugriff auf diese Daten über den Zeitraum von 2013 bis Mai 2020 erlaubt. Bank- und Kreditkartendaten seien laut dem Unternehmen wohl nicht betroffen gewesen. „Ein unrechtmäßiger Zugriff auf diese Daten kann zum jetzigen Zeitpunkt zwar noch nicht vollständig ausgeschlossen werden. Derzeit gibt es aber keinerlei Anhaltspunkte für einen möglichen missbräuchlichen Zugriff,“ erklärt Amorelie.

Sicherheitslücke inzwischen geschlossen

Die Sicherheitslücke wurde den Angaben zufolge „umgehend geschlossen“ und die IT-Experten arbeiten Amorelie zufolge mit Hochdruck an der Aufklärung des Vorgangs. Das Unternehmen bittet seine Nutzer ungewöhnliche Vorkommnisse, die „auf eine missbräuchliche Verwendung“ der eigenen Daten hindeuten könnte, zu beobachten und das Unternehmen darüber zu informieren.

Amorelie beteuert, dass die Sicherheit der Kundendaten für das Unternehmen höchste Priorität habe. „Wir nehmen diesen Vorfall sehr ernst. Wir arbeiten bei der umfassende Klärung eng mit der zuständigen Datenschutzbehörde und einer externen IT-Beratung zusammen. Sollte sich herausstellen, dass auf die Daten missbräuchlich zugegriffen wurde, werden wir zusammen mit den Behörden alles tun, um weiteren möglichen Missbrauch zu unterbinden,“ heißt es in der offiziellen Stellungnahme.