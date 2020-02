Episches Rollenspiel gratis zum Download im Epic Games Store

Panagiotis Kolokythas

Der Epic Games Store verschenkt derzeit zwei Spiele, darunter das hervorragende Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance

Vergrößern Gratis erhältlich: Das Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance

Alle Mitglieder des Epic Games Store erhalten in dieser Woche gleich zwei neue Spiele, die sie gratis ihrer Spielebibliothek hinzufügen und dauerhaft behalten dürfen. Klares Highlight ist das Open-World-Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance. Zusätzlich gibt es auch noch das Indie-Spiel Aztez.



Beide Spiele sind bis einschließlich dem 20. Februar 2020, 17 Uhr gratis erhältlich, was einem Geschenk im Wert von insgesamt 50 Euro entspricht, denn die Titel kosten einzeln normalerweise 29,99 Euro (Kingdom Come) beziehungsweise 19,99 Euro (Aztez).



Kingdom Come: Deliverance von Warhorse Studios (Publisher: Deep Silver) ist auch ein graphisch opulentes Rollenspiel mit einer großen offenen Spielewelt. Der Spieler wird dabei in ein Abenteuer entführt, welches zur Zeit des Heiligen Römischen Reich spielt. Aus der Spielebeschreibung:

Vom Ausbruch des Bürgerkriegs überrascht, musst du hilflos zusehen, wie Invasoren dein Dorf stürmen und deine Familie ermorden. Nur knapp dem brutalen Angriff entkommen, greifst du selbst zum Schwert, um zurückzuschlagen. Räche den Tod deiner Eltern und hilf mit, die einfallenden Horden zurückzuschlagen.

In dem Abenteuer gibt es neben der Hauptgeschichte auch noch viele Nebenquests zu lösen. Viel Wert haben die Entwickler auch auf möglichst realistische Kämpfe gelegt, ohne dabei auch den Spielspaß zu kurz kommen zu lassen. Im Laufe der Zeit verbessert der Spieler seine Fähigkeiten und kann sich auf Eigenschaften spezialisieren. So ganz nebenbei trifft man dann auch noch auf echte historische Persönlichkeiten in einem authentisch gestalteten mittelalterlichen Böhmen. Das Rollenspiel ist ab 16 Jahren freigegeben und das Abenteuer kann über DLC-Inhalte nochmal erweitert werden. Diese sind für eine Woche auch günstiger als erhältlich.



Zum Gratis-Download: Kingdom Come Deliverance

Aztez beschreiben die Entwickler von Team Colorblind als "eine einzigartige Mischung aus Beat'em Up und rundenbasierter Strategie", die im Aztekenreich spielt.



Zum Gratis-Download: Aztez