Epic und Steam: Kostenlose Spiele für das Wochenende

Michael Söldner

Am bevorstehenden Wochenende lassen sich bei Steam und im Epic Games Store gleich mehrere Spiele kostenlos zocken.

Vergrößern Bei Steam und im Epic Games Store gibt es aktuell wieder mehrere Gratis-Games für das Wochenende. © steampowered.com

Den Anfang mach Steam mit drei Titeln, die sich am Wochenende unverbindlich und in vollem Umfang ausprobieren lassen. Da wäre zum Beispiel das 2020 veröffentlichte Echtzeitstrategiespiel „Iron Harvest“. Das im Ersten Weltkrieg angesiedelte Spiel überzeugt mit seinen tollen Zwischensequenzen und riesigen Kampfläufern. Die kostenlose Anspielmöglichkeit besteht bis zum 2. Mai, 20:00 Uhr. Ebenfalls kostenlos anspielbar ist das Multiplayer-Actionspiel „Depth“ aus dem Jahr 2014. Darin müssen Taucher einen Unterwasserroboter beschützen, der Tresore öffnet und Schätze einsammelt. Dabei kommen den Spielern Haie in die Quere, die von anderen Spielern gesteuert werden. „Depth“ kann bis zum 3. Mai, 17:00 Uhr, angespielt werden.

Ebenfalls bei Steam kostenlos anspielbar ist das Actionspiel „Override 2: Super Mech League“. Der erst im Dezember 2020 erschienene Titel gehört zum Genre der Prügelspiele. Mit riesigen Kampfrobotern können bis zu vier Spieler gegeneinander antreten. Die Anspielmöglichkeit besteht bis zum 3. Mai. Das letzte Spiel bei Steam hört auf den Namen „Rusty Lake Hotel“ und gehört zu den klassischen Rätselspielen. Wie in einem Escape Room müssen dabei Gegenstände entdeckt und verwendet werden. Die Anspielmöglichkeit endet schon am 30. April, 22:00 Uhr. Im Epic Games Store wartet an diesem Wochenende lediglich ein kostenloser DLC für das Strategiespiel „Idle Champions of the Forgotten Realms“. Der Downloadinhalt „Berühmte Helden“ für das Free2Play-Spiel soll einen Gegenwert von 100 US-Dollar haben. Er umfasst eine Reihe von Champions und Kisten. Bleibt zu hoffen, dass der Epic Games Store bald wieder vollwertige Gratis-Games anbieten wird.

„Iron Harvest“ bei Steam unverbindlich ausprobieren



„Depth“ bei Steam unverbindlich ausprobieren



„Override 2: Super Mech League“ bei Steam unverbindlich ausprobieren



„Rusty Lake Hotel“ bei Steam unverbindlich ausprobieren



Gratis-DLC für „Idle Champions of the Forgotten Realms“ herunterladen