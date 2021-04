Epic Store : Kostenlose Adventure-Neuerscheinung

Michael Söldner

Die Betreiber des Epic Game Store verschenken aktuell eine Adventure-Neuerscheinung für den PC.

Vergrößern Im Epic Games Store wartet aktuell ein kostenloses Adventure. © epicgames.com

Wer sich für Adventure-Spiele interessiert, sollte dem Epic Games Store unbedingt einen Besuch abstatten. Dort gibt es aktuell die zweite Staffel des Spiels „3 Out of 10“ kostenlos für alle PC-Spieler. Wer die erste Staffel verpasst hat, kann auch diese kostenlos herunterladen und als Vorbereitung auf Staffel 2 spielen. Voraussetzung für den Download, der bis zum 15. April möglich ist, ist ein Epic Account, der sich kostenlos anlegen lässt.

Das Adventure „3 Out of 10“ wird von den Entwicklern als spielbare Sitcom beschrieben und mischt Einflüsse aus Videospielen und Zeichentrick-Serien. Hauptfigur ist die junge Grafikerin Midge, die als Spiele-Entwicklerin eine Karriere beginnen will. Die Voraussetzungen stehen aber nicht gut, schließlich ist ihr Vorgänger nach einer Erkrankung mit Burn Out direkt am Arbeitsplatz explodiert. Neben Midge sind auch weitere charismatische Charaktere im Spiel vertreten, die in Form von Mitarbeitern oder Freunden die Spielwelt bereichern. Die Präsentation im Comic-Look könnte nicht jedem Spieler gefallen, hat aber ihren eigenen Charme. Zudem nimmt der Titel die Entwicklung von Videospielen auf die Schippe. Daher auch der Titel, der auf die Bewertung von Spielen Bezug nimmt. Im Vergleich zu Titeln wie „Life is Strange“ ist die Geschichte allerdings weniger ernst und dafür mit mehr Humor gespickt.

"3 Out of 10" Staffel 1 kostenlos herunterladen



"3 Out of 10" Staffel 2 kostenlos herunterladen