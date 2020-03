Epic & Steam: Die Gratis-Games am Wochenende

Michael Söldner

Neben einer kostenlosen Anspielmöglichkeit von Rainbow Six: Siege warten im Epic Store zwei Gratis-Spiele.

Vergrößern Rainbow Six: Siege erfordert etwas Einarbeitung. © ubisoft.de

Das Wochenende steht vor der Tür und damit vielleicht auch mehr Zeit für Gaming. Wer hierfür kein Geld ausgeben möchte, bekommt mit den Gratis-Games von Steam und Epic eine gute Gelegenheit. An diesem Wochenende lässt sich beispielsweise der Taktik-Shooter Rainbow Six: Siege kostenlos auf Steam, Uplay und im Epic Store ausprobieren. Durch die steile Lernkurve des Spiels könnte der erste Kontakt Anfänger jedoch auch enttäuschen. Wer sich dieser Herausforderung stellt, könnte in Rainbow Six: Siege dennoch sein neues Lieblingsspiel finden.

Ein echtes Geschenk hingegen ist Offworld Trading Company im Epic Store. Das Echtzeitstrategiespiel versetzt den Spieler auf den Mars, dort muss nach Ressource gesucht werden. Der Kampf gegen andere Einheiten steht hier nicht im Vordergrund, stattdessen lassen sich die Preise durch Hacker-Angriffe oder Razzien auf dem Schwarzmarkt beeinflussen. Das zweite Geschenk im Epic Store nennt sich GoNNER. Dabei handelt es sich um ein Indie-Game aus dem Jahr 2016. Hier kommen Fans von Plattformer-Spielen auf ihre Kosten. Der Schwierigkeitsgrad ist jedoch sehr hoch, die zufällig generierten Levels sind mit zahlreichen Hindernissen gespickt. Der Bildschirmtod gehört hier zum Spielprinzip. Ein wenig frustresistent sollten Spieler daher sein.

Rainbow Six: Siege Gratis-Wochenende



Offworld Trading Company kostenlos im Epic Store



GoNNER kostenlos im Epic Store