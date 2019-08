Epic Games verschenkt Knobel-Hit Fez

Panagiotis Kolokythas

Im Epic Games Store ist derzeit die Knobel-Spiel-Perle Fez gratis erhältlich. Den Spieler erwarten viele knifflige Rätsel.

Vergrößern Gratis im Epic Games Store für Windows und macOS: Fez © Polytron

Im Epic Games Store ist aktuell das Rätsel-Plattform-Spiel Fez von Polytron gratis für Windows und macOS erhältlich. Das Spiel ist zwar schon etwas älter, hat aber noch immer nichts von seiner Faszination verloren: In einer einfach aussehenden 2D-Spieleumgebung gilt es immer neue Rätsel zu lösen, um an 32 Würfel zu gelangen, die in der ganzen Welt verteilt sind. Mit jedem neuen gefundenen Würfel öffnen sich neue Bereiche, die den Spieler vor neuen Herausforderungen stellen. Wer sich auf Fez einlässt, den erwartet ein wundervolles und kniffliges Abenteuer...



Fez erschien im Jahr 2012 zunächst für die Xbox 360 und wurde dort ein kleiner Geheimtipp. Ein Jahr später folgten dann die Versionen für PC, macOS und Linux.

Aus der Spielebeschreibung für Fez:



Gomez ist eine zweidimensionale Kreatur in einer zweidimensionalen Welt. Oder etwa nicht? Als Gomez von einer geheimnisvollen dritten Dimension erfährt, bricht er zu einer Reise auf, die ihn bis an den Rand von Raum und Zeit führt. Nutze deine Fähigkeiten, um dich durch 3D-Strukturen in 4 klassischen 2D-Perspektiven zu bewegen.

Die empfohlenen Systemvoraussetzungen für Windows-PCs: Windows 7, Intel Core 2 Duo 2,8 GHz, Nvidia Geforce GT 240, 4 GB RAM, 500 MB freier Festplattenspeicherplatz.



Die empfohlenen Systemvoraussetzungen für macOS: Snow Leopard 10.6.8, Intel Core 2 Duo 2,8 GHz, 2 GB RAM, OpenGL-3.0+ Grafikkarte, 1 GB HD-Speicher.



Im Epic Games Store erhalten Sie Fez noch bis zum 29. August gratis und können es Ihrer Epic-Games-Store-Bibliothek dauerhaft hinzufügen.



Ausblick auf die kommenden Gratis-Spiele

Ab dem 29. August wird es gleich zwei Indie-Spiele-Perlen gratis im Epic Games Store geben: Inside und Celeste .