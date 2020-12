Epic Games verschenkt zwei Rollenspiele

Michael Söldner

Gleich zwei Rollenspiele von Obsidian Entertainment lassen sich ab heute kostenlos im Epic Games Store herunterladen.

Vergrößern Der Epic Games Store verschenkt aktuell gleich zwei Rollenspiele von Obsidian Entertainment. © epicgames.com

Im Epic Games Store lassen sich ab heute zwei PC-Rollenspiele kostenlos herunterladen. Die Aktion gilt bis zum 17. Dezember 2020, die Spiele können nach dem Hinzufügen der Sammlung aber für immer behalten werden. Beide Spiele stammen von Obsidian Entertainment, einem Entwicklerstudio, welches mit „Star Wars: Knights of the Old Republic 2“ und „Fallout: New Vegas“ schon seine Expertise im Rollenspielbereich beweisen konnte. Beim ersten Gratis-Spiel im Epic Games Store handelt es sich um „Pillars of Eternity“ aus dem Jahr 2015. Das Rollenspiel entführt den Spieler in die Fantasy-Welt Eora. In der Rolle eines Wächters gilt es, das Leben verstorbener Seelen zu lesen. Mit einer Durchschnittswertung von 89 Prozent gehört „Pillars of Eternity“ zu den besten Spielen des Genres.

Das zweite Spiel „Tyranny“ wurde 2016 veröffentlicht und kommt im Schnitt auf eine Wertung von 80 Prozent . Das Spiel entführt den Spieler in eine vom Krieg gebeutelte Welt namens Terratus, in der das Böse die Kontrolle übernommen hat. Als Diener eines Tyrannen kann sich der Spieler wahlweise auf die gute oder die böse Seite schlagen. Beide Spiele können ab heute 17:00 Uhr kostenlos zur eigenen Sammlung hinzugefügt werden. Im Falle von „Pillars of Eternity – Definitive Edition“ werden dafür 14 GB Speicherplatz fällig, die kostenlose Gold Edition von „Tyranny“ schlägt hingegen mit 15 GB Speicherplatz zu Buche.

Pillars of Eternity – Definitive Edition kostenlos herunterladen



Tyranny - Gold Edition kostenlos herunterladen