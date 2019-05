René Resch

Epic Games kauft den Spiele-Entwickler Psyonix. Ein langfristiger Verkauf von Rocket League auf Steam wird damit ungewiss.

Vergrößern Epic Games kauft Entwickler-Studio von Rocket League © Psyonix

Der Spiele-Entwickler von Fortnite und der Unreal Engine, Epic Games, kauft den Entwickler Psyonix für eine unbekannte Summe. Psyonix ist der Entwickler des beliebten Spiele-Titels Rocket League.

Das Entwickler-Studio mit seinen 132 Mitarbeitern wird komplett übernommen, der Standort in San Diego bleibt dabei erhalten und es soll sich auch nichts dramatisch verändern. Epic Games will das Spiel weiterhin auf allen Plattformen weiterhin unterstützen. Die Rocket-League-Macher versprechen sich von dem Deal auch mehr Ressourcen für ihre E-Sport-Liga.

Weiterhin soll das Spiel dann ab Ende 2019 auch in den Epic-Games-Store wandern. Epic schreibt dazu selbst: „Die PC-Version von Rocket League wird Ende 2019 in den Epic-Games-Store kommen. In der Zwischenzeit wird es weiterhin auf Steam zum Kauf angeboten; danach wird es für alle bestehenden Käufer weiterhin auf Steam unterstützt“.

Es ist also durchaus möglich, dass Epic Games das Spiel zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr in Valves Steam-Store anbieten wird, das Spiel für Besitzer der Steam-Version aber weiterhin Support erhält. In einem Bericht auf The Verge ließ ein Sprecher von Epic Games jedoch verlauten: „Wir verkaufen Rocket League weiterhin auf Steam und haben noch keine Pläne verkündet, den Verkauf des Spiels dort einzustellen. Rocket League bleibt für neue Käufer auf Steam verfügbar, langfristige Pläne werden in Zukunft bekanntgegeben“.

