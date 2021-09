René Resch

Epic Games gibt sich weiterhin kämpferisch und geht gegen das Urteil aus dem Apple-Prozess in Berufung.

Vergrößern Epic Games geht gegen Apple-Urteil in Berufung © Epic Games

Epic Games ist gegen das Urteil vom 10. September 2021 im Prozess gegen Apple in Berufung gegangen. Das US-Berufungsgericht wurde dabei gebeten, den Fall neu zu prüfen, wie Appleinsider berichtet.

Epic Games: "Wir werden weiter kämpfen"

Die kurze Berufung ist eine Mitteilung, dass Epic "beim United States Court of Appeals for the Ninth Circuit Berufung gegen das endgültige Urteil vom 10. September 2021 und alle Anordnungen einlegt, die zu diesem Urteil geführt oder es hervorgebracht haben." So gibt es keinen endgültigen Hinweis darauf, wogegen Epic im speziellen Berufung einlegt. Aufgrund der Größe der Unternehmen und der involvierten finanziellen Mittel war eine Berufung unabhängig vom Ergebnis vor Gericht zu erwarten.

Schon kurz nach der Veröffentlichung des Urteils erklärte Epic, dass es gegen die Entscheidung des Gerichts Berufung einlegen werde. Auch Epic-CEO Tim Sweeney postete auf Twitter: "Wir werden weiter kämpfen."

Beide Seiten tragen Schaden davon

Für beide Seiten ist die Entscheidung dabei mit erheblichen Kosten verbunden. So bedeutet die einstweilige Verfügung für Apple, dass es alternative Zahlungsmethoden für Apps im App Store zulassen muss, obwohl das Urteil besagt, dass Apple kein Monopol auf dem Markt hat und Epic gegen die Vertragsbedingungen verstoßen hat.

Der Versuch seitens Epic, Apple zu zwingen, einen App Store für Drittanbieter unter iOS zuzulassen, ist vorerst weitgehend gescheitert. Die Änderung der Zahlungsbedingungen dürfte für Entwickler im Allgemeinen allerdings von Vorteil sein.



Die Spielschmiede muss Apple 30 Prozent der 12 Millionen Dollar an Einnahmen, die sie über Epic Direct Payment eingenommen hat, sowie 30 Prozent aller Einnahmen, die seit dem 1. November bis zum Datum des Urteils für iOS eingenommen wurden, zuzüglich Zinsen zahlen ( Seite 180 des Gerichtsurteils ).

