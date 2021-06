René Resch

Entwickler Epic Games verpasst dem Battle-Royale-Shooter Fortnite einen neuen aufgebohrten "Epischen" Grafikmodus.

Vergrößern Epic Games bohrt die Fortnite-Grafik für PC auf © Epic Games

Mit Version 17.00 leitet Entwickler Epic Games im Battle-Royale-Shooter Fortnite nicht nur Kapitel 2 - Saison 7 ein, sondern spendiert dem Shooter auch einige Grafikverbesserungen für den PC. Das gaben die Entwickler in einem Blogpost bekannt.

Die Grafikoption "Episch" wurde hier deutlich aufgebohrt. So gibt es verbesserte Sturm- und Wolkeneffekte, eine verbesserte Simulation für Rauch und Flüssigkeiten sowie besser aussehende Explosions-, Feuer- und Schlürfsafteffekte. Zu den Änderungen zählen auch verbesserte Nachbearbeitungsfunktionen (Bloom und Lens Flares) sowie eine höhere Schattenqualität. Diese waren bereits auf den Next-Gen-Konsolen Playstation 5 und Xbox Series X enthalten und finden jetzt auch auf den PC Einzug.



So werden im Epischen Modus auch die Systemvoraussetzungen erhöht, diese sehen wie folgt aus:

Nvidia GTX 1080, AMD Radeon RX 5700 XT oder gleichwertige Grafikkarte

Mindestens 4 GB VRAM

Intel Core i7-8700, AMD Ryzen 7 3700x oder gleichwertig

Mindestens 16 GB RAM

NVMe Solid State Drive (SSD)

Windows 10 (64 Bit)

Was in den Vorgängerversionen die Grafikeinstellungen "Episch" entsprochen hat, ist nun als Grafikoption "Hoch" deklariert. Die Optionen „Niedrig“ und „Mittel“ sowie der Alpha-Performance-Modus bleiben auch in Version 17.00 gleich.

Nachfolgend finden Sie die empfohlenen Systemvoraussetzungen für Fortnite auf PC. Unabhängig von den Grafikänderungen ändert sich die empfohlene Grafikkarte mit Veröffentlichung von Version 17.00 zu einer Nvidia GTX 960, einer AMD R9 280 oder einer gleichwertigen, DX11-kompatiblen Grafikkarte:

Nvidia GTX 960, AMD R9 280 oder vergleichbare DX11-fähige Grafikkarte

2 GB VRAM

Core i5-7300U (3,5 GHz)

8 GB RAM

Windows 10 (64 Bit)

Die minimalen Systemvoraussetzungen bleiben allerdings auch in Version 17.00 dieselben.