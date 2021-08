Epic Games Store wohl erst 2027 profitabel

Michael Söldner

Der Epic Games Store kann wohl erst 2027 Gewinne einfahren. Aktuell seien Verluste von 500 Millionen US-Dollar aufgelaufen.

Vergrößern Der Epic Games Store wird wohl noch für mehrere Jahre nicht profitabel für den Betreiber sein. © epicgames.com

Mit dem Epic Games Store versucht sich Spielehersteller Epic Games seit 2018 an einer Alternative zu etablierten Plattformen wie GOG oder Steam. Dabei konnte das Unternehmen bereits einige Erfolge für sich verbuchen, speziell mit den regelmäßigen Gratis-Spielen werden immer neue Nutzer angelockt. Dennoch wurden seit der Gründung Verluste in Höhe von 500 Millionen US-Dollar eingefahren. Dies wurde im Rahmen des derzeitigen Rechtsstreits mit Apple bekannt, in dem auch gezahlte Summen für Exklusiv-Spiele, Verkaufszahlen und Umsätze einzelner Spiele öffentlich wurden. Bislang ist der Epic Games Store für den Betreiber also noch ein Verlustgeschäft. Daran dürfte sich auch mittelfristig wenig ändern.

Bis zum 12.8.2021 gratis im Epic Games Store: A Plague Tale Innocence

Die Anwälte von Apple argumentieren, dass Epic Games im Optimalfall frühesten im Jahr 2027 mit einem Bruttogewinn rechnen könne. Entsprechend sei der Epic Games Store unprofitabel und nicht vergleichbar mit dem Apple App Store. Als Ergebnis könne sich Epic Games nicht mit dem App Store von Apple vergleichen, der für den iPhone-Hersteller sehr lukrativ aufgestellt ist.

Epic Games argumentiert hingegen, dass man den Store als langfristige Investition sehe, die aktuell noch nicht auf eigenen finanziellen Beinen stehen müsse. Ein Grund für die hohen Verluste seien die wöchentlichen Gratis-Spiele, für die die Betreiber teils sehr hohe Summen an die Publisher und Entwickler zahlen müssten. Apple und Epic Games streiten aktuell darüber, ob Käufe für das beliebte Epic-Spiel „Fortnite“ über den Apple App Store abgerechnet und entsprechend vergütet werden müssen. Epic Games wünscht sich eine Vermarktung direkt über das Spiel, ohne Abgaben an Apple.

