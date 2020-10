Epic Games Store: Zwei neue Spiele gratis erhältich

Panagiotis Kolokythas

Epic Games Store verschenkt wieder zwei neue Spiele, die die Nutzer für immer behalten dürfen. Darunter eine Perle.

Vergrößern Das Unterwasser-Abenteuer Abzu ist aktuell gratis im Epic Games Store erhältlich © Epic Games Store / 505 Games

Im Epic Games Store gibt es wieder Mal zwei Spiele, die kostenlos eine Woche lang heruntergeladen werden dürfen und dann dauerhaft im Besitz des Spielers bleiben. Dazu muss man lediglich ein kostenloses Epic-Games-Store-Konto anlegen und für seinen Account dann die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren. Die Spiele landen dann jeweils mit einem Klick auf den "Holen"-Button in der Epic-Games-Bibliothek.

Das Highlight in dieser Woche ist Abzu, welches normalerweise 15,99 Euro kostet. Abzu ist ein optisch wunderschönes Unterwasserabenteuer vom Entwickler-Studio Giant Squid (Publisher: 505 Games), welches bereits mit "Journey" und "Flower" für Aufmerksamkeit sorgte. Der Spieler taucht in einem bunten und lebendigen Ozean ab. Aus der Spielbeschreibung:

Verwende die elegante Schwimmsteuerung, um tolle Tauchakrobatik zu betreiben. Entdecke hunderte einzigartiger, auf realen Tieren basierende Kreaturen, und gehe eine starke Verbindung mit dem üppigen Meeresleben ein. Interagiere mit Schwärmen von tausenden Fischen, die prozedural auf dich, aufeinander und auf Raubtiere reagieren. Mach es dir in sagenhaften Meereslandschaften gemütlich und erkunde beispiellos detaillierte Ökosysteme unter Wasser. Tauche in das Herz des Ozeans hinab, wo uralte vergessene Geheimnisse auf dich warten. Aber Achtung: In der Tiefe lauert die Gefahr. „ABZÛ“ stammt aus den ältesten Mythologien – „AB“ bedeutet „Wasser“, „ZÛ“ bedeutet „Weisheit“. ABZÛ ist der Ozean der Weisheit.

Vergrößern Pikuniku ist ebenfalls kostenlos im Epic Games Store erhältlich © Epic Games Store / Devolver Digital

Als weiteres Gratis-Spiel ist auch noch Pikuniku im Wert von 12,99 Euro erhältlich, welches damit auch seine Premiere auf dem Epic Games Store feiert. Grafisch ist das Spiel weniger opulent als Abzu gestaltet. Der Spieler muss den seltsam wirkenden Charakteren dabei helfen, eine Verschwörung aufzudecken und eine kleine Revolution starten. Die Entwickler bezeichnen das Spiel als "dystopisches Abenteuer".