Epic Games Store: Zwei kostenlose Vollversionen für alle

Michael Söldner

Im Epic Games Store können Spieler ab heute eine Wirtschaftssimulation und ein Adventure kostenlos abstauben.

Vergrößern Im Epic Games Store warten zwei kostenlose Vollversionen. © epicgames.com

Der Epic Games Store buhlt mit zwei kostenlosen Vollversionen um neue Kunden. Ab 17 Uhr sollen heute die beiden Spiele Railway Empire sowie Where The Water Tastes Like Wine zum kostenlosen Download angeboten werden. Hierfür ist nur ein Account im Epic Games Store nötig, der sich kostenlos erstellen lässt. Damit können die Spiele mit dem eigenen Konto verknüpft und dauerhaft behalten werden.

Bei Railway Empire handelt es sich um eine waschechte Wirtschaftssimulation. In den USA der 1830er-Jahre muss ein weitreichendes Schienennetz aufgebaut werden. Beim Transport von Waren und Menschen tritt jedoch schnell die Konkurrenz auf den Plan. Hier ist also wirtschaftliches Arbeiten zwingend erforderlich. Mit Where The Water Tastes Like Wine erwartet Spieler hingegen ein Adventure, in dem ein Trip durch die USA während der Zeit der Depression auf dem Programm steht. Auf der Reise wird der Spieler immer wieder mit neuen Charakteren konfrontiert, die viel über diese schwierige Zeit erzählen. Der kostenlose Download beider Spiele ist bis zum 17. September möglich. Danach folgen neue Gratis-Spiele für Kunden des Epic Games Store. Aktuell gibt es noch Into The Breach kostenlos, ein rundenbasiertes Spiel auf einem kleinen Spielfeld mit Mechs um Ressourcen.

