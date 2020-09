René Resch

Im Epic Games Store erhalten Sie aktuell einige Top-Spiele wie "Watch Dogs 2" kostenlos - Gesamtwert der Games: 120,97 Euro.

Vergrößern Epic Games Store: Watch Dogs 2 aktuell kostenlos © Epic

Im Epic Games Store gibt es wieder kostenlosen Game-Nachschub. Dieses Mal haben Sie die Möglichkeit, noch bis zum 24. September 2020 um 17 Uhr, die Spiele "Watch Dogs 2 " , "Football Manager 2020" sowie "Stick it to the man!" kostenlos zu erhalten. So gibt es dieses Mal gleich zwei Top-Spiele für lau. Sobald Sie die Spiele in Ihre Bibliothek aufgenommen haben, können dieses dauerhaft behalten und gespielt werden. Zusammen haben die Spiele einen Wert von 120,97 Euro.

Vergrößern Watch Dogs 2 © Ubisoft

Diese Woche wird für viele sicherlich "Watch Dogs 2" das absolute Highlight darstellen. Das Open-World-Game mit Hacker-Story aus dem Hause Ubisoft führt Sie nach San Francisco. "Tritt der berüchtigten Hackergruppe DedSec bei und führe den größten Hack der Geschichte durch: Vernichte ctOS 2.0, ein invasives Betriebssystem, das von kriminellen Superhirnen im großen Stil zur Manipulation und Überwachung der Bürger verwendet wird".

Zum Gratis-Game: "Watch Dogs 2" im Wert von 59,99 Euro

Vergrößern Football Manager 2020 © Sega

Ein weiterer Knaller diese Woche ist der "Football Manager 2020" . "In Football Manager 2020 zählt jede Entscheidung. Neue Features und verfeinerte Spielmechaniken tragen ihren Teil dazu bei, indem sie Planung und Fortschritt belohnen und Manger dazu anregen, sowohl ihre Clubs als auch sich selbst weiterzuentwickeln."

Zum Gratis-Game: "Football Manager 2" im Wert von 54,99 Euro

Vergrößern Stick it to the man! © Ripstone / Zoink

Dritte kostenlose Vollversion ist das Action-Abenteuer "Stick it to the man!" . In diesem skurillen Game schlüpfen Sie in die Rolle des Schutzhelmtesters Ray. Dieser hat "einen bizarren Unfall und wacht mit einem riesigen rosafarbenen Spaghetti-Arm auf, der aus seinem Hirn ragt! Dank seiner genialen neuen Kräfte kann er Gedanken lesen und die Welt mithilfe von Aufklebern verändern, doch leider ist er auch auf der Flucht".

Zum Gratis-Game: "Stick it to the man!" im Wert von 5,99 Euro

Vergrößern Sludge Life © Devolver Digital

Weiterhin können Sie noch das Spiel "Sludge Life" im Wert von 11,99 Euro kostenlos erhalten. Hier gilt das Angebot gar bis zum 28. Mai 2021. Dabei handelt es sich um ein spaßiges Game aus der Ego-Perspektive. Der Entwickler schreibt dazu: "Sludge Life ist ein Vandalismusspiel aus der Ego-Perspektive in einer offenen Welt. Deine Reise führt dich durch eine verschmutzte Insel voller launischer Idioten in einer Atmosphäre, die dir unter die Haut geht."

Zum Gratis-Game: Sludge Life im Wert von 11,99 Euro

Ab dem 1. Oktober 2020 gibt es dann neuen Nachschub. Ab diesem Datum gibt es die Games "Rollercoaster Tycoon 3: Complete Edition" kostenlos im Epic Games Store. Interessierte können sich diesen Termin also schon vormerken.