Epic Games Store: Viele neue Exklusiv-Titel - PS4-Hits für PC

Afterparty

Trink den Teufel unter den Tisch und entwische aus der Hölle im neuen Titel der Macher von Oxenfree.

Ancestors: The Humankind Odyssey

Überlebe deine Evolution im neogenen Afrika vor 10 Millionen. Ancestors: The Humankind Odyssey ist ein aufregendes Open-World-Survival-Spiel von Panache Digital Games und Private Division aus der Third-Person-Perspektive, in welchem du erkundest, expandierst und dich entwickelst, um deinen Stamm zur nächsten Generation zu führen.

Beyond: Two Souls

In diesem preisgekrönten Drama von Quantic Dream ist Jodie Holmes auf unerklärliche Weise mit einer unbekannten Entität verbunden und versucht, die Kräfte, die diese ihr verleiht, zu begreifen.

Control

Im neuen Spiel von Remedy Entertainment übernimmt eine übernatürliche Kraft einen Geheimdienst und die neue Direktorin Jesse Faden muss herausfinden, was dort vor sich geht.

The Cycle

Als Unternehmer erkundest du die Welt von Fortuna III in diesem Ego-Shooter, welcher kompetitives und kooperatives Gameplay mit Open-World-Erkundung verbindet.

Detroit: Become Human

Finde im neusten Hit von Quantic Dream heraus, was es bedeutet, ein Mensch zu sein.

Heavy Rain

Decke mit vier verschiedenen Charakteren die Wahrheit hinter den rätselhaften Origami-Morden auf. Mache aber deinen nächsten Zug mit Bedacht. In diesem interaktiven Drama bestimmen deine Entscheidungen über Leben und Tod der anderen.

Industries of Titan

In diesem Strategiespiel erschaffst du auf dem Mond Titan eine riesige Metropole, baust Schlachtschiffe und bezwingst deine Gegner. Von den Machern von Crypt of the Necrodancer.

Kine

Hilf in diesem 3D-Puzzle-Spiel drei wunderlichen Maschinen, eine Band zu gründen und ihren großen Durchbruch zu erreichen.

Journey To The Savage Planet

In diesem humorvollen Erstlingstitel der Typhoon Studios brichst du zu einem unbekannten Planeten auf, um herauszufinden, ob er bewohnbar ist.

The Outer Worlds

Erkunde in The Outer Worlds eine Kolonie am Rande des Zusammenbruchs im hintersten Winkel der Galaxie. In diesem neuen Sci-Fi-RPG für Einzelspieler von Obsidian Entertainment und Private Division, richtet sich der Verlauf der Geschichte nach dem Charakter den du entwickelst.