Neue Gratis-Spiele bei Epic Games Store & Steam – Shadow of the Tomb Raider dabei

Hans-Christian Dirscherl

An diesem Wochenende gibt es drei Spiele gratis im Epic Games Store und bei Steam. Darunter das Highlight "Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition". Drei weitere Spiele können Sie gratis ausprobieren.

Vergrößern Szene aus "Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition". © epicgames.com/de/

Epic Games Store: Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition gratis spielen

Das absolute Highlight unter den aktuellen Gratisspielen ist sicherlich Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition, das es jetzt kostenlos im Epic Games Store gibt .

Hier die Kurzbeschreibung zum Spiel: "Erlebe in Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition das letzte Kapitel von Laras Origin-Story, in dem sich ihr Schicksal erfüllt und sie zum Tomb Raider wird. Die Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition enthält das Basisspiel, alle sieben DLC-Herausforderungsgräber sowie alle herunterladbaren Waffen, Outfits und Fähigkeiten – der ultimative Weg, um Laras entscheidenden Moment zu erleben."

Das Spiel bekam 4,5 von 5 möglichen Sternen. Sie bekommen dieses Lara-Croft-Klassiker bis zum 8. September 2022 um 17 Uhr kostenlos angeboten. Das Ende 2021 erschienene Spiel für Windows kostet sonst 39,99 Euro.

Epic Games Store: Submerged – Hidden Depths gratis spielen

Zu Submerged: Hidden Depths gibt es diese Kurzbeschreibung: "Eine untergegangene Stadt, von der sich nur noch die zerfallenen Spitzen von Wolkenkratzern hartnäckig über den Wellen halten. Verlassene Dörfer, in denen nun rätselhafte Geschöpfe hausen. Unter den Wellen des Meeres aber wartet ein gequältes, zorniges Wesen."

Bis zum 8. September um 17 Uhr können Sie sich dieses Spiel kostenlos herunterladen.

Steam: Beyond The Wire gratis ausprobieren

Der Multiplayer-Ego-Shooter Beyond The Wire spielt im Ersten Weltkrieg an der Westfront. Sie können das Spiel bis 5. September kostenlos ausprobieren. Falls es Ihnen gefällt, können Sie es für 17,99 Euro statt 29,99 Euro kaufen und danach weiterspielen. Für Windows.

Steam: Conan Exiles gratis ausprobieren

Das Online-Multiplayer-Survival-Spiel können Sie bis 11. September kostenlos spielen. Danach müssen Sie eine der angebotenen Editionen kaufen, wenn Sie weiterspielen wollen.

Steam: Golf Gang gratis ausprobieren

Falls Sie eine friedlichere Freizeitbeschäftigung bevorzugen, ist Golf Gang vielleicht das Richtige für Sie. Bis 5. September können Sie damit kostenlos virtuell dem Minigolfspiel frönen. Danach müssen Sie das Spiel kaufen, falls Sie es weiterspielen wollen.

Steam: Mafia gratis spielen

Bereits seit dem 1. September und noch bis zum 5. September erhalten Sie den ersten Teil von Mafia kostenlos bei Steam. Mehr dazu lesen Sie hier: Mafia für kurze Zeit kostenlos auf Steam zum 20. Geburtstag. Mafia kostet normalerweise 9,99 Euro, Sie können es nach dem Download dauerhaft gratis spielen.

Noch mehr Gratisspiele: Amazon verschenkt 8 PC-Spiele im September 2022