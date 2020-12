Epic Games Store: Rabatte und Gratis-Spiele ab dem 17.12.

Michael Söldner

Ab dem 17. Dezember wollen die Betreiber des Epic Games Stores allen Nutzern kostenlose Spiele sowie Rabatte spendieren.

Vergrößern Der Epic Games Store lockt in der Weihnachtszeit mit Rabatten und Gratis-Spielen. © epicgames.com

Wer sich über die Feiertage neue Spiele anschauen oder sogar ohne Kosten zocken möchte, der findet im Epic Games Store ab dem 17. Dezember eine gute Anlaufstelle. Im Zeitraum von 15 Tagen soll es kostenlose Spiele geben , die genau 24 Stunden lang zum Gratis-Download bereitstehen. Einmal gesichert können die Spiele für immer behalten werden. Dazu müssen sie einfach der eigenen Sammlung hinzugefügt werden, der eigentliche Download kann das später erfolgen. Daneben lockt der Epic Games Store mit Rabatten von bis zu 75 Prozent für aktuelle und ältere Spiele. Wer seine Favoriten auf eine Wunschliste gepackt hat, wird von den Betreibern benachrichtigt, sobald sie im Angebot sind.

Wer nicht bis zum 17. Dezember warten möchte, kann auch direkt ohne Zusatzkosten los spielen: Bis zum Donnerstag stehen die beiden Rollenspiele „Pillars of Eternity“ in der Definitive Edition sowie „Tyranny“ in der Gold Edition zum kostenlosen Download bereit . Die beiden RPGs von Obsidian Entertainment, die mit „Star Wars: Knights of the Old Republic 2“ und „Fallout: New Vegas“ schon ihr Können unter Beweis gestellt haben, sind mit Durchschnittswertungen von 89 bzw. 80 Prozent ebenfalls gute Genrevertreter. Wer sich die beiden Spiele sichern möchte, sollte jedoch jeweils 15 GB Speicherplatz auf seiner Festplatte einplanen.

Pillars of Eternity – Definitive Edition kostenlos herunterladen



Tyranny - Gold Edition kostenlos herunterladen