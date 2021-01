René Resch

Im Epic Games Store erhalten Sie aktuell den Metroidvania-Plattformer "Dandara: Trials of Fear Edition" komplett kostenlos.

Vergrößern Epic Games Store: Plattformer im Pixelstil aktuell kostenlos erhältlich © Raw Fury / Long Hat House

Im Epic Games Store gibt es wieder kostenlosen Game-Nachschub. Dieses Mal haben Sie die Möglichkeit, noch bis Donnerstag, den 04. Februar 2021 um 17 Uhr, das Game "Dandara: Trials of Fear Edition" kostenlos zu erhalten. Sobald Sie das Spiel in Ihre Bibliothek aufgenommen haben, können Sie es dauerhaft behalten und spielen. Das Spiel kostet normalerweise 14,49 Euro.



Aktuell kostenlos: Dandaria: Trials of Fear Edition

Diese Woche gibt es den im Action-Plattformer "Dandara" in der "Trials of Fear Edition" im Retohaften Pixelstil. Es spielt sich dabei wie die alten Metroid-Games von Nintendo. Das vermittelt auch die Beschreibung des Spiels, hier ist von einem 2D-Metroidvania-Plattformer die Rede. Die Story ist allerdings eine gänzlich andere. Die Heldin Dandara muss die Unterdrückten der Salzwelt vor der kompletten Auslöschung bewahren.

Vergrößern Dandara: Trials of Fear Edition © Raw Fury / Long Hat House

"Die Salzwelt steht am Rande des Zusammenbruchs. Ihre Bürger, einst freie Geister, leben in Unterdrückung und Isolation. Doch noch ist nicht alles verloren, denn aus dem Nebel der Angst erscheint eine Heldin, ein Hoffnungsschimmer. Ihr Name ist Dandara.

Trotze der Schwerkraft und springe über Böden, Wände und sogar Decken. Entdecke die Mysterien und Geheimnisse, die in der Salzwelt verborgen liegen, und lerne ihre vielfältigen Bewohner kennen. Rüste Dandara für das Überleben im Kampf gegen die Unterdrücker.

Dandara, erwache – und bringe dieser orientierungslosen Welt ihre Freiheit und Harmonie zurück."

Vorschau auf kommende Gratis-Games

Weiter geht es ab Donnerstag, den 4. Februar 2021. Dann gibt es als Nachschub das rundenbasierte Abenteuer-Koop-Game "For the Kings" im Wert von 19,99 Euro kostenlos im Epic Games Store. Interessierte können sich diesen Termin also schon vormerken.