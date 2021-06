René Resch

Im Epic Games Store erhalten Sie aktuell kostenlose Spiele im Wert von über 30 Euro. Mit dabei: "Overcooked 2".

Vergrößern Epic Games Store: Kostenlose Spiele im Wert von über 30 Euro © Epic Games Store

Im Epic Games Store gibt es wieder kostenlosen Spiele-Nachschub. Dieses Mal haben Sie die Möglichkeit, noch bis Donnerstag, den 24. Juni 2021 um 17 Uhr, die Spiele "Overcooked! 2" und "Hell is Other Demons" kostenlos für Windows-PCs zu erhalten. Sobald Sie die Spiele in Ihre Bibliothek aufgenommen haben, können Sie diese dauerhaft behalten und spielen. Die beiden Titel haben zusammen einen Wert von normalerweise 30,98 Euro.



Kostenlos im Epic Games Store: Overcooked! 2

In Overcooked 2 können Sie mit bis zu drei Freunden um die Wette kochen - dazu ist einiges an Koordination gefragt. Zudem ist es wichtig das kein Chaos ausbricht, ansonsten ist das gegnerische Team im Zweifel schneller. Also: auf zum Kochduell.



Vergrößern Overcooked! 2 © Ghost Town Games / Team17 Digital Ltd

„ Overcooked ist mit einer brandneuen Portion chaotischer Koch-Action zurück. Reise wieder ins Zwiebelreich zurück und stelle im klassischen Couch-Koop oder Online-Spiel für bis zu vier Personen dein Kochteam zusammen. Bleib bei deiner Schürze – die Welt braucht dich (schon wieder)."

Direkt zu "Overcooked! 2" kostenlos im Epic Game Store

Kostenlos im Epic Games Store: Hell is Other Demons

In "Hell is Other Demons" ist ballern angesagt. Im Spiel steuern Sie Ihre Pixel-Figur durch handgezeichnete Level und nehmen dabei Dämonen aufs Korn. Dabei erinnert das Spiel an alte Bullet-Hell-Arcade-Shootern vergangener Tage, allerdings mit tollen Mechaniken und herausstechendem Grafik-Stil.



Vergrößern Hell is Other Demons © Cuddle Monster Games

„ Hell is Other Demons ist ein Action-Plattform-Shooter mit Roguelite-Elementen. Erkunde eine weitläufige, von Hand gemachte Welt voller Dämonen, völlig übertriebenen Bosskämpfen sowie einen heftigen Synthwave-Soundtrack. "

Direkt zu "Hell is Other Demons" kostenlos im Epic Game Store

Demnächst gibt es "Ein geheimnisvolles Spiel"

Weiter geht es ab Donnerstag, den 24. Juni 2021. Dann gibt es neuen Nachschub in Form von zwei weiteren Spielen . Dabei handelt es sich um das Rennspiel "Horizon Chase Turbo" und "Sonic Mania. Diesen Termin können sich Interessierte also schon ein mal vormerken