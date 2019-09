Epic Games Store: Everything und Metro: 2033 Redux kostenlos

René Resch

Die Spiele Everything sowie der beliebte Shooter "Metro: 2033 Redux" gibt es im Epic Games Store aktuell kostenlos.

Vergrößern Everything und Metro: 2033 Redux kostenlos © Epic Games Store

Im Epic-Store gibt es wieder kostenlose Spiele. Dieses Mal Everything und Metro: 2033 Redux. Die Titel kosten normalerweise 12,99 Euro sowie 19,99 Euro, dieses Mal können Sie also rund 33 Euro sparen.

In Everything spielen Sie ein interaktives Erlebnis, in dem Sie alles sein können, was Sie möchten, egal ob Tier, Planet, Galaxie etc. Sie reisen zwischen dem Mikro- und Makrokosmos hin und her und erforschen ein großes, miteinander verbundenes Universum, ohne Punkte, Ziele oder Aufgaben erreichen zu müssen. "Everything ist eine Simulation aller Natursysteme, aus jeder denkbaren Perspektive im Universum betrachtet."

Etwas bekannter ist der Titel Metro: 2033 Redux. In dem düster gehaltenen Shooter schlüpfen Sie in die Rolle von Artyom, der im Untergrund groß geworden ist. Durch ein schicksalhaftes Ereignis verlässt er zum ersten Mal seine Heimatstation und stößt in das Herz des Metrosystems vor, um die restliche Menschheit vor einer schrecklichen Bedrohung zu warnen. Wie der Name bereits vermuten lässt, spielt die Geschichte im Jahr 2033. 2013 wurde die Welt verwüstet und die überlebende Menschheit flüchtete in die Tiefen der Moskauer Metro. Eine ganze Generation ist nun bereit unterirdisch geboren. Die belagerten Metro-Stationen kämpfen dabei um Überleben - gegeneinander und gegen das mutierte Grauen.



Voraussetzung, um die Spiele kostenlos zu erhalten, ist natürlich ein registriertes Konto auf der Spiele-Plattform von Epic. Sobald Sie die Spiele in Ihrer Spiele-Bibliothek registriert haben, bleiben Ihnen diese auch nach Ablauf der Aktion erhalten.



Everything und Metro: 2033 Redux kostenlos im Epic Games Store



