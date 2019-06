Epic Games Store: Enter the Gungeon gratis erhältlich

Panagiotis Kolokythas

Im Epic Games Store steht ein neues Spiel für Windows und Mac zum Download bereit. Dieses Mal ein cooler Indie-Titel.

Vergrößern Für kurze Zeit gratis erhältlich: Enter the Gungeon © DevolverDigital

Im Epic Games Store steht ein neues Spiel gratis zum Download bereit: In dieser Woche gibt es das Indie-Spiel "Enter the Gungeon" kostenlos für Windows und Mac. Die Entwickler von Dodge Roll bezeichnen ihr Spiel als "bleihaltigen Dungeoncrawler". Sie können sich alleine oder im Team in das Abenteuer stürzen. Das Geschenk hat einen Wert von 15 Euro und es lohnt sich: Auf Steam wird "Enter the Gungeon" von den Käufern "sehr positiv" bewertet und auch in der Fachpresse erhielt das Spiel hohe Wertungen.

Aus der Spielebeschreibung:

Betritt den Gungeon – eine sich ständig weiterentwickelnde höllische Festung, die sorgfältig handgezeichnete Kammern elegant mit einem prozedural generierten Labyrinth verbindet, das jeden Eindringling zu vernichten versucht. Nimm dich in Acht – der Gungeon reagiert auf deine Siege gegen seine Wächter und Fallen, indem er dich mit immer schwierigeren Herausforderungen konfrontiert! Der Gungeon besteht nicht nur aus Fallen und Abgründen – behalte die Nerven und ziele gut, wenn du es mit dem Kult der Geschosslinge zu tun bekommst. Diese Anhänger der Waffe lassen nichts unversucht, um die Helden aufzuhalten, und sie greifen auf jede Taktik zurück, um ihren Tempel zu beschützen.

Die Systemanforderungen fallen moderat aus: Unter Windows werden ein Intel Core 2 Duo E6320, eine Geforce 7600 GS, 2 Gigabyte Arbeitsspeicher und 2 Gigabyte freier Festplattenspeicherpatz empfohlen. Auf einem Mac sollte mindestens macOS 10.6 installiert sein.

Hier erhalten Sie Enter the Gungeon im Epic Games Store gratis



Das Angebot gilt noch bis zum 20. Juni. An diesem Tag folgt dann das nächste kostenlose Spiele: Vom 20. bis 27. Juni gibt es im Epic Games Store dann das Spiel Rebel Galaxy geschenkt.