Epic Games Store: Dieses Spiel gibt es jetzt gratis

Michael Söldner

Seit Donnerstag, 17 Uhr kann im Epic Game Store ein ungewöhnliches Zombiespiel gratis heruntergeladen werden.

Vergrößern Im Epic Games Store wartet in dieser Woche ein ungewöhnliches Zombiespiel. © epicgames.com

Wenn in einem Computerspiel Zombies vertreten sind, dann steht der Spieler meist auf der Seite der letzten Überlebenden und muss die Untoten-Meute eliminieren. Ganz anders im ungewöhnlichen Spiel „Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse“, welches ab sofort und eine Woche lang zum kostenlosen Download im Epic Game Store bereitsteht.

Darum geht es in dem Spiel

Hier schlüpft der Spieler in die Rolle eines Ghuls namens Stubbs, der im Jahre 1959 das amerikanische Städtchen Punchbowl unsicher macht. Dabei hat es Stubbs auf die Gehirne der Bewohner abgesehen, Hirnmasse füllt die Energieleiste wieder auf. Gleichzeitig werden die gefressenen Menschen in Zombies verwandelt, die den Spieler bei seinem Feldzug unterstützen. Trotz blutigem Gameplay ist „Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse“ eher auf Humor ausgelegt, dazu tragen auch witzigen Kommentare und die allgemeine Präsentation bei. Zwischendurch darf Stubbs sogar einen Traktor, Panzer oder Autos bemannen.

„Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse“ gilt als Geheimtipp und erschien erstmals 2005 für Windows, Xbox und MacOS. Im März 2021 wurde eine Remastered-Version des Spiels für PC, PS4, Xbox One und Switch veröffentlicht. Zur Erstveröffentlichung wurde der Titel von vielen Spielern übersehen. Dabei erreichte das Spiel mit 72 Prozent (PC) und 75 Prozent (Xbox) ordentliche Wertungen. Eine Fortsetzung befand sich bereits in Arbeit, musste nach der Pleite des Entwicklerstudios Wideload jedoch eingestellt werden. Wer „Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse“ bislang verpasst hat und ungewöhnlichem Humor etwas abgewinnen kann, der sollte sich das Gratis-Spiel in dieser Woche unbedingt im Epic Game Store sichern.







Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse jetzt kostenlos im Epic Games Store herunterladen