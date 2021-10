Epic Games Store: Dieses Spiel gibt es ab Donnerstag gratis

Michael Söldner

Ab Donnerstag kann im Epic Store ein Spiel heruntergeladen werden, in dem der Bau von PCs zum Tagesgeschäft gehört.

Vergrößern Der "PC Building Simulator" ist ab Donnerstag kostenlos im Epic Games Store erhältlich. © pcbuildingsim.com

Mit regelmäßigen Gratis-Spielen will der Epic Games Store seine Kundschaft vergrößern und sich gleichzeitig als Alternative zu Steam etablieren. Auch in dieser Woche gibt es wieder ein absolut kostenloses Spiel, welches nach dem Download dauerhaft behalten werden kann. Ab Donnerstag, 07. Oktober, kann im Epic Games Store der „PC Building Simulator“ heruntergeladen werden. Bei diesem Spiel aus dem Jahr 2019 handelt es sich um ein ungewöhnliches Stück Software: Als Betreiber einer PC-Reparaturwerkstatt muss der Spieler den Fehler eines eingeschickten Rechners finden und reparieren. Dabei steht eine umfangreiche Fehlersuche auf dem Programm, die unter anderem auch ins BIOS des Systems führt. Manchmal lässt sich dem Fehler durch Software-Änderungen aber nicht beikommen, dann steht der Austausch wichtiger Komponenten an.

Als zweites Standbein muss der Spieler Computer auf Kundenwunsch fertigen und zusammenstellen. Dabei können wichtige Komponenten näher kennengelernt werden. Durch die Zusammenarbeit mit großen Herstellern finden sich im Spiel viele real existierende Hardware-Produkte. Regelmäßige Updates bringen das Spiel auf den neuesten Stand. Wer möchte, kann zudem Erweiterungen erstehen, die beispielsweise das Übertakten in den Fokus rücken. Die Steam-Spielerschaft bescheinigt dem „PC Building Simulator“ ein gutes Fazit: 94 Prozent der Spieler bewerten den Titel als „sehr positiv“. Interessanterweise ist das Spiel neben dem PC auch für Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich. Auch auf diesen Plattformen gibt es also offenbar großes Interesse am Aufbau ausgewachsener Rechner. Normalerweise kostet der „PC Building Simulator“ 19,99 Euro. Simulator-Fans und PC-Interessierte sollten zuschlagen.



"PC Building Simulator" ab Donnerstag kostenlos herunterladen