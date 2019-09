René Resch

Aktuell verschenkt der Epic Games in seinem offziellen Store sechs Batman-Spiele im Wert von rund 100 Euro.

Vergrößern Epic Games Store: 6 Batman-Games im Wert von rund 100 Euro kostenlos © Epic Games Store

Im Epic-Store gibt es wieder kostenlose Games, die Sie in Ihre Spiele-Bibliothek aufnehmen und behalten können. Dieses Mal kommen Batman-Fans voll auf Ihre Kosten. So gibt es die Batman Arkham Collection mit den Spielen Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City und Batman: Arkham Knight sowie drei Spiele aus dem Lego-Universum, darunter Lego Batman: The Videogame, Lego Batman 2: DC Super Heroes und Lego Batman 3: Beyond Gotham. Sie können also sechs Batman-Games im Wert von 97,98 Euro gratis erhalten.

Voraussetzung, um die Spiele kostenlos zu erhalten, ist natürlich ein registriertes Konto auf der Spiele-Plattform von Epic. Um die Batman-Games zu bekommen, haben Sie noch bis zum 26. September 2019 Zeit, danach werden die Gratis-Spiele ausgetauscht. Die Spiele ab dem 26. September stehen bereits fest, so gibt es ab diesem Zeitpunkt die Spiele Everything sowie Metro: 2033 Redux kostenlos.

6 kostenlose Batman Games im Epic Games Store



Weitere günstige und kostenlose Games gibt es hier

