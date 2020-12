Epic Games Store: 15 Tage je ein Top-Game gratis

René Resch

Im Epic Games Store gibt es an fünfzehn Tagen je ein weiteres Top-Spiel, dass Sie kostenlos in Ihre Spiele-Bibliothek aufnehmen können.

Der Epic-Games-Store feiert seine große Weihnachtsaktion mit vielen Game-Deals mit Preisreduzierungen bis zu 75 Prozent, Einkaufs-Gutscheinen im Wert von 10 Euro und mehr.

Direkt zu den Feiertagsangeboten im Epic Games Store

15 Tage lang, jeden Tag ein Game kostenlos abstauben

Das eigentliche Highlight der Aktion sind allerdings die kostenlosen Feiertagsgeschenke. So erhalten Sie 15 Tage lang jeden Tag ein Spiel gratis. Aktuell gibt es das Shocker-Game "Alien: Isolation", das Sie noch bis zum 22. Dezember 2020 bis 17 Uhr kostenlos erhalten können – dann folgt der nächste kostenlose Titel.

Falls Sie beim aktuellen kostenlos erhältlichen Game noch nicht zugegriffen haben, können Sie das nun nachholen. Sobald Sie das Spiel in Ihre Bibliothek aufgenommen haben, bleibt dieses dauerhaft erhalten und kann gespielt werden. "Alien: Isolation" kostet normalerweise 36,99 Euro.

Kostenlos: Alien: Isolation (noch bis 22.12. um 17 Uhr)

Auf Twitter gelang eine Liste in Umlauf , die alle Gratis-Spiele der laufenden Tage leakte. Bisher haben sich die Gratisaktionen bewahrheitet, die restlichen Aktionsspiele der kommenden Tage könnten also in etwa so aussehen:

22. Dezember 2020: Metro 2033

23. Dezember 2020: Tropico 5

24. Dezember 2020: Inside

25. Dezember 2020: Darkest Dungeon

26. Dezember 2020: My Time atPortia

27. Dezember 2020: Night in the Woods

28. Dezember 2020: Stranded Deep

29. Dezember 2020: Soilitairica

30. Dezember 2020: Torchlight 2

31. Dezember 2020: Jurassic World Evolution

Wir Informieren Sie in diesem Artikel täglich über die neuen kostenlosen Games aus dem Epic-Games-Store. Öfters reinschauen lohnt sich hier also.

Einige reduzierte Gaming-Highlights aus dem Store haben wir hier für Sie zusammengestellt:

