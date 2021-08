Entwicklung: DHL stellt Paket-Drohnen ein

Denise Bergert

Der Brief- und Paketzusteller Deutsche Post DHL Group hat die Entwicklung seiner Paket-Drohnen eingestellt.

Vergrößern Die Deutsche Post DHL Group hat ihre "Paketkopter" eingestellt. © Deutsche Post DHL Group

Die Deutsche Post DHL Group hat die Entwicklung ihres „Paketkopter“-Projekts eingestellt. Das bestätigte ein Konzernsprecher am Wochenende auf Nachfrage von Tagesschau.de und Welt am Sonntag . Das Projekt mit Paket-Drohnen sei den Angaben zufolge bereits vor längerer Zeit beendet worden. Neue Projekte für die Paketzustellung durch Drohnen seien dem Unternehmen zufolge derzeit nicht geplant. 2018 wurde laut DHL das letzte „Paketkopter“-Pilotprojekt durchgeführt. Damals hatte DHL mit dem Drohnenhersteller Wingcopter und der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) in Tansania für den Medikamentenversand kooperiert. Die dabei gesammelten Erfahrungen mit der Drohnen-Technik seien für DHL keineswegs sinnlos gewesen, erklärt der DHL-Sprecher. Sie könnten sowohl bei DHL als auch bei den Projektpartnern in zukünftige Ideen einfließen.

Laut dem Unternehmen sei das „Paketkopter“-Projekt aus mehreren Gründen eingestellt worden. Zwei sehr wichtige Gründe seien dabei die Kosten und die regulatorischen Anforderungen gewesen. Bei testweisen Medikamenten-Lieferungen auf die Insel Juist habe DHL beispielsweise damals jeden Flug einzeln anmelden müssen. Während Zustelldrohnen in Deutschland vorerst auf Eis gelegt wurden, setzt der Logistikkonzern in der Lagerhaltung auch weiterhin auf die Technik, so der Konzernsprecher.