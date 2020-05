Entertainment hat ein Zuhause

.

Die aktuelle Krisenzeit macht es umso mehr bewusst: Wir leben in einer vernetzten Welt - alles lässt sich online erledigen. Das Internet bestimmt unseren Alltag. Doch so allgegenwärtig das Internet auch erscheinen mag, es gibt dennoch Alternativen. Nicht nur Technikbegeisterte entdecken derzeit ein anderes globales Netzwerk für Information, Kommunikation und Entertainment-Inhalte: das Usenet.

Entdecken Sie das Entertainment-Paradies Usenet

Das Usenet besteht schon länger als das World Wide Web und ist in seiner Struktur mit der eines Forums vergleichbar. Es ist werbefrei , anonym , SSL-verschlüsselt und durch den dezentralen Aufbau zensurfrei . Mehrere tausende Foren sind im Usenet organisiert und ergeben so eine riesige Diskussionsplattform , in dem Sie sich unzensiert mit Millionen anderer Nutzer austauschen können.

Neben dem freien Austausch beinhaltet das Usenet auch die Möglichkeit, pures Entertainment zu genießen. Aktuell sind im Usenet mehr als 30.000 Terabyte (entspricht 30 Mrd. Megabyte) an Audio-, Video- und Textdateien vorhanden. Zu allen nur denkbaren Bereichen und Themen findet man dort Inhalte:

Tutorials

Mal- und Bastelvorlagen – in „schulfreien“ Zeiten sehr beliebt

Podcasts

Lizenzfreie Softwareprogramme

Reinen Erwachsenen-Content – z.B. heiße Filme

Musik von Newcomern

(..)

Die Liste ließe sich noch um viele weitere Punkte ergänzen – der Facettenreichtum des Usenets kennt keine Grenzen, denn täglich wird die Plattform um neuen Content bereichert.

Für immer „Mein“

Wie beim Internet wird auch im Usenet der Zugang zum Netzwerk durch Provider ermöglicht. Als weltweit größter Usenet-Provider hat sich mittlerweile UseNeXT etabliert. UseNeXT ermöglicht Ihnen einen schnellen und einfachen Zugang zu Ihrem ganz persönlichen Entertainmenterlebnis. Mit dem Ihnen frei zur Verfügung stehenden Downloadvolumen , können Sie die Inhalte herunterladen, die Sie interessieren. UseNeXT nutzt hierbei die maximale Download-Geschwindigkeit , die Ihre DSL-Leitung offeriert. Mittels der Download-Funktion können Sie sich Ihre eigene Mediathek aufbauen, mit Dateien, die für immer Ihnen gehören.

Keine Chance für Werbung

Ein weiterer Pluspunkt, der für die Anmeldung bei UseNeXT spricht, ist das Nicht-Vorhandensein von Werbung. Die Inhalte wie auch die komplette Benutzeroberfläche ist frei von jeglicher Werbung. In Zeiten von unzähligen Pop-Ups, Cookies, Emails und Postwurfsendungen, ist das eine aussterbende Rarität. Heißt für Sie: Gewünschtes Unterhaltsformat einfach und schnell finden, mit wenigen Klicks herunterladen und ungestört genießen.

Alle Vorteile auf einen Blick

UseNeXT ist Marktführer &

Türöffner ins Entertainment-Paradies Usenet

Inhalte für Mann & Frau wie jung & alt

Werbefreie Audio-, Video- & Textdateien

Dateien schnell & sicher herunterladbar

Kinderleichte Nutzung

Ausgezeichneter Kundenservice

Entertainment ein Zuhause geben – unser unschlagbares Angebot:

Lassen auch Sie sich von den grenzenlosen Möglichkeiten des Usenets anstecken und testen Sie UseNeXT ganze 30 Tage kostenlos und unverbindlich. 80 GB Downloadvolumen sorgen dafür, dass Sie das Entertainmentparadies voll ausschöpfen können. Nach Ablauf der Testphase können Sie UseNeXT mit einem Rabatt von 25 Prozent für 7,47 Euro monaltich mit 80 GB Volumen weiternutzen. Natürlich steht es Ihnen frei, Ihren Account während der Testphase jederzeit zu kündigen.



