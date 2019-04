Energizer-Handy mit 18.000 mAh Akku floppt auf Indiegogo

Auf dem MWC 2019 findet man neben den "normalen" Smartphones auch außergewöhnliche Modelle, wie das Energizer Power Max P18K Pop. Warum das Power-Smartphone so dick wie drei Smartphones ist und was es so drauf hat, erfahrt ihr in diesem Video!



www.pcwelt.de/news/Energizer-Smartphone-hat-18.000-mAh-Akku-10545971.html



www.youtube.com/pcwelt/join



www.pcwelt.de/fan