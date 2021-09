Endzeit-RPG Sheltered ab Donnerstag kostenlos bei Epic

Michael Söldner

Ab Donnerstag lässt sich das Endzeit-Rollenspiel „Sheltered“ kostenlos im Epic Games Store herunterladen.

Vergrößern "Sheltered" kann ab Donnerstag gratis heruntergeladen werden. © epicgames.com

Mit einem neuen Gratis-Spiel will der Epic Games Store ab dem 9. September neue Mitglieder gewinnen. Ab Donnerstag steht dort das 2016 veröffentlichte Endzeit-Rollenspiel „Sheltered“ zum kostenlosen Download für den PC bereit. Dabei handelt es sich um ein Indie-Spiel von Publisher Team 17, in dem der Spieler in einer postapokalyptischen Welt zusammen mit seiner Familie überleben muss. Die Mitglieder lassen sich vor dem Spielstart per Editor gestalten. Vom Gameplay her lassen sich durchaus Vergleiche zu „This War of Mine“ ziehen: Auch in „Sheltered“ stehen Erkundungsmissionen, das Sammeln von Rohstoffen und Jagen auf dem Programm. Dazu muss die Basis immer weiter ausgebaut werden. Die Präsentation setzt auf große Pixel und ist dennoch sehr düster und stimmungsvoll. Neben Rollenspiel-Elementen bietet „Sheltered“ auch Management-Aspekte. Jedes Familienmitglied hat eigene Balken für Stress, Hunger, Durst, Hygiene und Trauma. Sinken diese Werte unter ein bestimmtes Limit, so wirkt sich dies auch auf die anderen Mitglieder der Familie aus.

Der Zeitpunkt für die Gratis-Aktion scheint bewußt gewählt worden zu sein, schließlich erscheint schon am 25. September der Nachfolger „Sheltered 2“ auf Steam. Teil 2 soll eine schönere Grafik sowie eine stärkere Zusammenarbeit mit anderen Fraktionen bieten. Diese können Ressourcen tauschen oder sich um seltene Stoffe bekriegen. Außerdem kann zum Spielstart ein Anführer gewählt werden, der spezielle Fähigkeiten. Stirbt dieser, ist auch das Spiel vorbei. Durch den kostenloses Erstling können sich interessierte Spieler einen Eindruck vom Endzeit-RPG verschaffen. Vielleicht steigert dies auch das Interesse an Teil 2.







„Sheltered“ kostenlos im Epic Games Store herunterladen