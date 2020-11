Endspurt: Echo, Fire TV, Blink, Ring, Kindle deutlich günstiger

Hans-Christian Dirscherl

Cyber Monday: Echo, Fire TV, Fire, Kindle, Kameras und Zwischenstecker verkauft Amazon nur noch heute deutlich günstiger. Sie sparen bis zu 110 Euro gegenüber der UVP.

Vergrößern Cyber Monday: Echo, Fire TV, Blink, Ring, Kindle deutlich günstiger © Amazon

Amazon verkauft bis zum 30. November 2020, also nur noch bis heute Nacht, ausgewählte Echo, Fire HD, Fire TV, Kameras unter anderem von Ring und Blink sowie Kindle sowie diverse Hardware-Sets zu deutlich reduzierten Preisen.



Konkret sind diese Geräte preisreduziert erhältlich:

Bei Fire (HD) handelt es sich um ein Android-Tablet, das es in unterschiedlichen Größen gibt. Zudem gibt es eine Variante speziell für Kinder. In unserem Testbericht Amazon Fire HD 8 Plus - kleines Tablet mit starken Extras lesen Sie, was dieses Tablet kann.



Fire TV ist ein Streamingstick, mit dem Sie jeden TV smart machen. Diesen Stick gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Der Fire TV Cube (Testbericht) ist dabei die Topvariante. Zwei Versionen dieses Sticks haben wir hier getestet: Fire TV Stick und Fire TV Stick Lite im Test. Einen Testbericht des Amazon Fire TV Stick 4K haben wir ebenfalls für Sie.



Überwachungskameras verkauft Amazon in Hülle und Fülle. Sie finden in der obigen Zusammenstellung sowohl Blink- als auch Ring-Modelle.

Bei Eero handelt es sich um einen Mesh-Router. Amazon Smart Plug ist ein Zwischenstecker mit Alexa-Sprachsteuerung.

Wer Bücher gern in digitaler Form liest, kann zu einem Kindle in dessen unterschiedlichen Ausführungen greifen. Unsere Kaufberatung Kindle E-Reader hilft Ihnen dabei, das richtige Modell auszuwählen.



Bei den Echos haben Sie die Qual der Wahl, Amazon verkauft viele unterschiedliche Versionen deutlich günstiger. Echo Dot ist zum Beispiel die kleinere Variante von Echo. Echo Show besitzt immer ein Display, die Ziffer im Produktnamen gibt dessen Größe an. Echo Auto ist die Echo-Variante für Ihren fahrbaren Untersatz. Wir haben diesen Echo getestet: Echo Auto im Test - Alexa für Autofahrer mit Licht & Schatten.



