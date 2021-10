Netflix-Revolution bei Top-Listen: Das ändert sich endlich

Hans-Christian Dirscherl

Netflix beseitigt ein altes Ärgernis: Künftig werden die Top-Listen für Filme und Serien nach einer neuen Methode berechnet. Diese soll die tatsächliche Beliebtheit besser widerspiegeln als die bisherige umstrittene Methode.

Vergrößern Endlich: Netflix berechnet Top-Listen für Filme und Serien neu © WeDesing/Shutterstock.com

Netflix will noch im Jahr 2021 die Berechnungsbasis für seine Top-Listen für Filme und Serien ändern. Demnach soll künftig die Gesamtanzahl der Stunden, die ein Film oder eine Serie von allen Netflix-Nutzern während der ersten 28 Tage nach Erscheinen auf Netflix zusammen genommen angeschaut wurde, maßgeblich für das Ranking des Films der der Serie in den Netflix-Top-Listen sein. Damit würde Netflix Kritikern entgegenkommen, die die bisherige Zusammensetzung der Top-Listen der beliebtesten Filme und Serien auf Netflix kritisieren.

Bisher spielten Abbrüche und Aussteiger keine Rolle

Denn bisher legt Netflix einen sehr eigenwilligen Maßstab dafür an, um den Erfolg seiner Ausstrahlungen zu ermitteln. Es reicht nämlich, wenn jemand einen Film oder eine Serienfolge mindestens zwei Minuten lang angeschaut hat – und schon landet der Film oder die Serie in der Top 10. Bisher spielt es also überhaupt keine Rolle, ob und wann der Zuschauer den Film oder die Serie vor dem Ende abgebrochen und gar nicht vollständig angeschaut hat. Sondern es zählte nur, von wie vielen Nutzerkonten ein Film oder einer Serie während der ersten 28 Tage gestartet wurde.

Vergrößern Die obere Tabelle zeigt das neue Berechnungsschema: Gesamtzahl (in Millionen) der Stunden, die die genannten Serien und Filme während deren ersten 28 Tagen auf Netflix angeschaut wurden. Die untere Tabelle zeigt das bisherige Berechnungsschema: Anzahl der Benutzerkonten (in Millionen), die die Serien oder Filme mindestens zwei Minuten lang angeschaut haben. Stand der Daten: 27.9.2021. © s22.q4cdn.com/959853165/files/doc_financials/2021/q3/FINAL-Q3-21-Shareholder-Letter.pdf

Prompt unterscheiden sich die Rankings nach dem alten und nach dem neuen Schema durchaus voneinander, wie man der obigen Abbildung entnehmen kann - sie stammt aus einem aktuellen Brief an die Aktionäre. So ist zum Beispiel „Lupin Teil 1“ nach der bisherigen 2-Minuten-anschauen-Regel auf Platz 2, doch nach der neuen Gesamt-Stunden-Regel überhaupt nicht mehr in der Top-10. Auch „Sex/Life: Serie 1“ schafft es mit der 2-Minuten-anschauen-Regel in die entsprechende Top-10. Doch zählt man die Gesamtstunden zusammen, dann taucht diese Serie nicht mehr im Ranking auf. Das könnte ein typisches Beispiel dafür sein, dass der Sex-lastige Titel zwar Interessenten anlockte, der tatsächliche Inhalt dann aber enttäuschte…

Netflix begründet seine Entscheidung, die Berechnungsgrundlage für die Top-Listen zu ändern, damit, dass „das Engagement, gemessen an den angesehenen Stunden, ein etwas besserer Indikator für den Gesamterfolg unserer Titel und die Zufriedenheit unser Mitglieder“ sei. Zudem würde dieses neue Messverfahren der Vorgehensweise entsprechen, nach der externe Dienste den TV-Konsum ermitteln. Zudem würde das auch Wiederholungen angemessen berücksichtigen. Netflix will zudem damit beginnen, außerhalb seiner Ergebnisberichte regelmäßiger Titelmetriken zu veröffentlichen. Damit „die Mitglieder und die Branche den Erfolg in der Streaming-Welt besser messen können“.