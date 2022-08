Embracer Group kauft Rechte an “Herr Der Ringe“ und “Der Hobbit“

Denise Bergert

Die Embracer Group hat neben Spiele-Entwicklern auch die Rechte an “Der Hobbit“ und “Der Herr der Ringe“ gekauft.

Vergrößern Die Rechte an Tolkiens Werken wandern zur schwedischen Holding Embracer Group. © New Line Cinema

Die schwedische Medien- und Videospiel-Holding Embracer Group hat in dieser Woche eine großangelegte Einkaufstour gestartet . Der Mutterkonzern der Nordic Games GmbH hat sich die Rechte an J.R.R. Tolkiens “Der Herr der Ringe“ und “Der Hobbit“ gesichert (mit Ausnahme der Buchrechte, die bei Harper Collins liegen). Damit hat die Embracer Group nun unter anderem die Kontrolle über Merchandising, Videospiele, Brettspiele, Bühnenproduktionen und Themenparks rund um Gandalf und Co. Dazu gehört auch die “Herr der Ringe“-Serie “The Rings of Power“, die am 2. September 2022 bei Amazon Video startet.

Weitere Tolkien-Filme denkbar

Aus der Akquisition könnten künftig auch weitere Filme aus dem Fantasy-Universum des englischen Schriftstellers hervorgehen. Wie die Embracer Group bestätigte, seien Filme mit “ikonischen Figuren wie Gandalf, Aragorn, Gollum, Galadriel und Eowyn“ denkbar. Konkrete Pläne zu weiteren Tolkien-Verfilmungen gibt es jedoch noch nicht.

Embracer Group kauft Spiele-Studios

Die Verlagsgruppe Embracer Group betreibt mehr als 100 Spiele-Entwickler-Studios weltweit. In den vergangenen Jahren hat die Holding unter die Rechte an Werken unterschiedlicher Publisher erworben, darunter “Tomb Raider“, “Deus Ex“ und “Thief“. In dieser Woche übernimmt die Verlagsgruppe auch vier weitere Unternehmen: Limited Run Games, das Heimkaraoke-System Singtrix, Tuxedo Labs und Tripwire. Letzteres Studio konnte sich mit Titeln wie “Killing Floor“, “Maneater“ und “Rising Storm“ einen Namen machen. Die in dieser Woche getätigten Akquisitionen haben einen Gesamtwert von 577 Millionen Euro. Embracer hat zudem noch einen sechsten Kauf getätigt, zu dem aus “kommerziellen Gründen“ jedoch noch keine Details genannt werden.