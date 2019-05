Elon Musk verdiente 2,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2018

Panagiotis Kolokythas

Elon Musk hat im Jahr 2018 mehr Geld verdient als die meisten bestbezahlten Unternehmens-Chefs zusammen.

Vergrößern Elon Musk verdient 2,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2018 © Tech Insider @ Youtube

Der Tesla- und SpaceX-Chef Elon Musk ist der bestverdienende Unternehmer der Welt und das mit Abstand. Das geht aus einem Ranking hervor, welches die New York Times nun auf Basis von Daten der Unternehmensberatung Equilar zusammengestellt hat. Berücksichtigt wurden dabei alle bis zum 30. April 2019 gemeldeten Zahlen der Unternehmen.

Demnach hat Elon Musk allein im Jahr 2018 insgesamt 2,28 Milliarden US-Dollar verdient, was umgerechnet einem Gehalt von 2,05 Milliarden Euro entspricht. Die Summe setzt sich aus einem Jahres-Grundgehalt von 56.380 US-Dollar plus Optionen im Wert von 2.283.988.504 US-Dollar zusammen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Elon Musk damit sein Gehalt um 4.575.310 Prozent erhöht. Das durchschnittliche Gehalt bei Tesla liegt bei 56.163 US-Dollar, womit Tesla auf Rang 138 der größten US-Unternehmen landet. Das Verhältnis des Chef-Gehalts zum Durchschnittsgehalt bei Tesla liegt damit bei 40.668 zu 1, was Platz 1 in der Rubrik "CEO Pay Ratio" entspricht.

Laut der New York Times sei bisher kein höheres kumuliertes Gehalt für einen US-Unternehmenschef ermittelt worden. Dabei wird aber auch darauf hingewiesen, dass Elon Musk die hohe Summe nicht in bar erhalten habe, sondern in Form von Optionen, die direkt an den Erfolg von Tesla gekoppelt seien.

Die Bezahlung der 200 bestbezahlten US-Chefs folgt nicht immer der Logik, wie auch die Liste beweist. Was den Umsatz angeht, landete Tesla im Jahr 2018 mit 21 Milliarden nur auf Platz 86 der 200 betrachteten Unternehmen. Dennoch verdiente der Chef des Unternehmens mit Abstand das meiste Geld.



Auf Platz 2 landet mit einem großen Abstand der Discovery-Chef David M. Zaslav, der im vergangenen Jahr etwa 129 Millionen US-Dollar verdiente. Auf Platz 3 folgt der Palo-Alto-Networks-Chef Nikesh Arora mit einem Gehalt von 125 Millionen US-Dollar. Und so viel verdiente andere bekannte US-Unternehmer im Jahr 2018: