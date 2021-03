Elon Musk krönt sich zum "König von Tesla"

Panagiotis Kolokythas

Tesla-Gründer Elon Musk darf sich jetzt hochoffiziell mit einem neuen Titel schmücken: Technoking of Tesla.

Vergrößern Elon Musk ist jetzt der "Technoking of Tesla" © Shutterstock.com / Alex Gakos

Der Tesla-Gründer und -Chef Elon Musk hat hochoffiziell am Montag einen neuen Titel erhalten: Wie Tesla in einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC erklärt, trägt Musk ab sofort den Titel "Technoking of Tesla". Der Tesla-Finanzchef Zach Kirkhorn wird mit sofortiger Wirkung zum "Master of Coin" ernannt.

Tesla fügt in der Mitteilung noch hinzu, dass Musk die Position des "Chief Executive Officer" behält und Kirkhorn weiterhin auch "Chief Financial Officer" bleibt.

Unklar sind die Gründe, warum Musk und Kirkhorn genau die neuen Titel erhalten. Zumindest der "Master of Coin"-Titel für Kirkhorn lässt sich dadurch erklären, weil Tesla erst Anfang Februar mitgeteilt hatte, über 1,5 Milliarden US-Dollar in Bitcoin investieren zu wollen. Der Bitcoin hat sich in den letzten Wochen äußerst positiv entwickelt und kratzt an der 60.000-US-Dollar-Marke.

Aber weshalb wird Elon Musk zum "Technokönig von Tesla" ernannt? Seinem Image als exzentrischer Unternehmenschef dürfte es aber sicherlich nicht schaden. Bisher hat sich Elon Musk noch nicht direkt zu seinem neuen Titel geäußert.